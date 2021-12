Rostos em primeiro plano no PSD

Sem a expectativa de mudanças profundas na equipa da direcção, Rui Rio reforça alguns protagonistas com os quais se apresenta às legislativas de Janeiro, ao mesmo tempo que recupera Pedro Roseta, um histórico do PSD, para liderar a sua lista ao conselho nacional.

Ricardo Baptista Leite

É a aposta de Rui Rio para cabeça de lista em Lisboa em substituição de Filipa Roseta, vereadora da câmara. O deputado e médico tem sido um dos rostos do PSD e assumiu preponderância com a pandemia. Apoiante de Rui Rio desde 2018, Ricardo Baptista Leite será um dos nomes mediáticos do PSD nestas legislativas, até porque é ele o adversário directo do primeiro-ministro António Costa. Ricardo Baptista Leite, 41 anos, foi vereador em Cascais e candidato autárquico a Sintra nas últimas autárquicas, o que já lhe deu alguma experiência de terreno na Área Metropolitana de Lisboa. Até agora foi vice-presidente da bancada com a pasta da saúde, mas o seu perfil apaziguador também o torna um possível candidato à liderança do grupo parlamentar.

Joaquim Miranda Sarmento

O economista é o actual presidente do conselho estratégico nacional (CEN), o órgão consultivo da direcção do PSD, depois de ter sido porta-voz do partido para a área das Finanças Públicas. Professor universitário de Finanças no ISEG, Joaquim Miranda Sarmento é visto como tendo um perfil mais académico mas dentro do PSD o seu trabalho é apreciado até por causa da sua discrição. Em 2019 não entrou nas listas de deputados, mas Rui Rio quis trazer o seu nome para a campanha, tornando-o mandatário nacional, e ao dizer repetidamente que era o “Centeno” do PSD, numa alusão ao então ministro das Finanças Mário Centeno. Agora, Joaquim Miranda Sarmento, 42 anos, deverá estrear-se no Parlamento já que vai em lugar elegível por Lisboa.

Sofia Matos

Chegou ao Parlamento há dois anos e é uma das mais jovens deputadas da legislatura que agora termina. Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Sofia Matos, 31 anos, é uma fervorosa apoiante de Rui Rio. A advogada, que é cabeça de lista pelo Porto, é deputada municipal na Trofa, onde nasceu, há oito anos, foi presidente da comissão política da JSD-Porto e secretária-geral da mesma estrutura e foi mandatária nacional para a Juventude de Rui Rio nas penúltimas directas. Em 2020, disputou a liderança da JSD, que perdeu para Alexandre Poço. Assertiva e determinada, Sofia Matos é apontada como uma jovem que tem condições e qualidades para ter um futuro político com sucesso.

Pedro Roseta

É a proposta de Rui Rio para liderar a lista ao conselho nacional em substituição de Paulo Rangel, que perdeu as mais recentes directas no partido. Pedro Roseta, 78 anos, foi fundador do PPD/PSD, foi deputado da Assembleia Constituinte e foi depois eleito em várias legislaturas, tendo sido líder parlamentar durante o primeiro período do Governo da AD. Em 1981, foi nomeado embaixador representante permanente de Portugal junto da OCDE, onde esteve até 1988. Jurista de formação, Pedro Roseta foi, entre 2002 e 2004, ministro da Cultura de Durão Barroso. O histórico social-democrata tem apoiado Rui Rio.