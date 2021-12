Rio afasta das listas de deputados todos os apoiantes de Rangel. Veja os candidatos

No conselho nacional, Paulo Rangel lamentou que não tenha havido esforço para promover a unidade do partido. Listas foram aprovadas por 61 votos a favor, 21 contra

Já lhe chamam limpeza integral: Rui Rio excluiu de lugares elegíveis todas as figuras que estiveram com Paulo Rangel nas últimas directas, muitas das quais tinham já sido apoiantes de Luís Montenegro. No Porto, Alberto Machado, que foi apoiante de Rio e que agora tinha virado para o eurodeputado, foi remetido para o fim da lista, um lugar que é considerado humilhante para um líder de distrital. Apesar de ter havido alguma contestação, as listas de candidatos a deputados foram aprovadas por 61 votos a favor, 21 contra e seis abstenções.