Rio aposta em Morais Sarmento para a jurisdição e em Pedro Roseta para o conselho nacional

O Presidente do PSD, Rui Rio, vai encabeçar a lista para a Comissão Política Nacional do partido e Paulo Mota Pinto será de novo candidato à presidência da Mesa do Congresso.

Rui Rio quer chegar ao 39.º congresso social-democrata, que decorre este fim-de-semana, em Santa Maria da Feira, com a casa arrumada, evitando especulações sobre as suas escolhas para os órgãos nacionais. O presidente do PSD segura Nuno Morais Sarmento, escolhendo-o para liderar a lista à presidência do conselho de jurisdição nacional.

Na disputa interna das directas, Nuno Morais Sarmento, que é vice-presidente dos sociais-democratas, não apoiou nenhum dos candidatos à presidência do partido. Em entrevista ao programa Polígrafo da SIC, em meados de Novembro, o antigo governante social-democrata elogiou Rui Rio e Paulo Rangel, mas não se quis comprometer.

“São os dois fantásticos candidatos”, declarou Morais Sarmento, colocando-se assim de parte na disputa interna entre Rui Rio e Paulo Rangel. De resto, o social-democrata aproveitou a entrevista para dizer que não pretendia fazer parte da futura direcção social-democrata fosse quem fosse o vencedor das directas, e assegurou também ter tomado essa decisão antes ainda de ter conhecimento de que o eurodeputado ia entrar na corrida pela liderança do partido.

O presidente do PSD foi buscar o histórico militante e fundador do PSD, Pedro Roseta, para encabeçar a lista para o conselho nacional. Pedro Roseta foi presidente do grupo parlamentar do partido durante o Governo da Aliança Democrática liderada por Sá Carneiro.

Já o economista Rui Morais, vice-presidente do PSD de Braga e presidente da empresa Intermunicipal Braval, é o candidato à presidência da CNAF (comissão nacional de auditoria financeira).

José Silvano irá manter-se como secretário-geral do PSD.