Apoiantes de Montenegro e de Rangel posicionam-se para o futuro conselho nacional

O antigo líder parlamentar e o eurodeputado vão discursar no congresso do próximo fim-de-semana, mas os seus apoiantes estão divididos na eleição do conselho nacional.

Com o afastamento de quase todos os apoiantes de Paulo Rangel e até de Luís Montenegro das listas de deputados, a oposição a Rui Rio já está em movimentações para a eleição do próximo conselho nacional no congresso do PSD deste fim-de-semana. Só no sábado os nomes ficam fechados, mas os apoiantes de Rangel e Montenegro inclinam-se para evitar criar uma única lista de frente comum anti-Rio. A agitação espelha as divisões entre as duas alas que se gerou após a derrota nas directas de 27 de Novembro.