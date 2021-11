Rio venceu pela margem mais curta em directas

Rui Rio venceu as eleições do PSD com mais de 52% dos votos, mas a vitória que obteve sobre Paulo Rangel foi a mais curta da história das directas do partido. A comparação mostra como a contagem na noite eleitoral esteve taco-a-taco. Apesar disso, não teve qualquer leitura política, com o eurodeputado a defender que Rio “sai com mais força” para o combate com António Costa a 30 de Janeiro de 2022.