Quem é o futuro líder da bancada do PSD? Há quatro nomes fortes na corrida

A escolha do líder da bancada do PSD está condicionada pelo resultado das legislativas mas há três candidatos fortes além de Adão Silva, que actualmente preside ao grupo parlamentar.

A uma semana do congresso do PSD, Rui Rio prepara a escolha da sua direcção em que também terá de ter em conta o futuro líder da bancada. São os deputados que elegem o presidente do grupo parlamentar mas há quatro nomes fortes que se destacam: André Coelho Lima, actual vice-presidente do PSD, Paulo Mota Pinto, antigo juiz do Tribunal Constitucional e cabeça de lista por Leiria, Ricardo Baptista Leite, o número um por Lisboa, além do próprio Adão Silva, actual líder da bancada.