World Travel Awards: Portugal conquista 12 “óscares” mundiais do turismo

Depois de conquistar 26 galardões na edição europeia dos World Travel Awards (WTA), em Outubro, Portugal sai da ronda mundial (e final) dos chamados “óscares” do turismo com doze galardões. Já não é o melhor destino turístico do mundo, como aconteceu durante três anos consecutivos e até ao ano passado, mas há pesos-pesados do turismo português entre os vencedores, revelados esta madrugada pela organização dos prémios, desta feita sem direito a gala deluxe como era tradicional - pandemia oblige.

Com as Maldivas a receberem o galardão de melhor destino, destacam-se, entre os candidatos portugueses, as vitórias da Madeira, como melhor destino insular, do Algarve, como melhor destino de praia – este ano, uma polémica sobre os WTA, com Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve​, a dizer que são “prémios que pagamos e ficamos no lugar que queremos​”, ao jornal Inevitável, levou aquele responsável a demitir-se e à marcação de eleições no organismo.

Na lista dos WTA encontram-se também três grandes projectos em Portugal que se tornaram verdadeiros ícones turísticos: os Passadiços do Paiva receberam a distinção de melhor atracção de turismo de aventura, o Dark Sky Alqueva o troféu de Turismo Responsável e a Parques de Sintra - responsável pela gestão dos parques do concelho -, foi considerada a melhor empresa de conservação.

Para a TAP, dois World Travel Awards em tempos de turbulência: conquista os “óscares” para companhia líder nos voos para África e também para a América do Sul.

Os restantes prémios a aterrarem em Portugal são devidos à hotelaria de luxo: Lapa Palace (melhor hotel clássico), o Pestana Porto Santo (hotel de praia e lifestyle), Conrad Algarve (resort de lazer de luxo) e L'AND Vineyards (hotel de enoturismo).

A lista de ouro lusa fecha com a empresa Amazing Evolution, que volta a ser declarada a melhor na gestão de hotéis boutique.

Entre os (muitos) vencedores mundiais destacam-se muitas participações do Dubai, que volta a apostar por cima no seu futuro turístico: entre outros, a Emirates (melhor companhia aérea), aeroporto do Dubai (melhor do mundo) ou os hotéis Armani Hotel Dubai (melhor hotel do mundo) e Grosvenor House, também no Dubai (melhor hotel de luxo). Noutros destinos, encontram-se cidades como Moscovo (melhor para city break) e Lyon (destino emergente). A lista completa de premiados está aqui.