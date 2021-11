Elidérico Viegas vai ter concorrência nas eleições para a associação do turismo do Algarve, que lidera há 26 anos

O principal sector económico do Algarve vai a votos, com Hélder Martins a ameaçar a histórica liderança de Elidérico Viegas há mais de duas décadas.

O ex-presidente da Região de Turismo do Algarve, Hélder Martins, vai ser candidato a presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), com eleições marcadas para o próximo dia 7 de Janeiro. A disputa promete ser renhida já que vão estar em jogo duas visões diferentes do que deve ou não ser uma associação empresarial e a forma de se relacionar com o poder político

Hélder Martins é proprietário de uma pequena unidade hoteleira, a “Quinta do Marco”, no interior do concelho de Tavira. Desempenhou vários cargos políticos à escala regional pelo PSD. Porém, nos últimos oito anos afasta-se da militância partidária para se dedicar à vida empresarial.

“Tenho condições para liderar a AHETA pois a gestão do hotel está a cargo da minha filha”, disse o candidato ao PÚBLICO, adiantando que a lista que encabeça, constituída por nove elementos, será formada por “cinco representantes de pequenas unidades, mais quatro em nome dos grandes grupos hoteleiros”.

O actual presidente, Elidérico Viegas, não parece disposto a abandonar a associação de que foi co-fundador e dirige há 26 anos. “Tenho a decisão tomada, mas ainda não abriu o período eleitoral”, disse, quando interrogado pelo PÚBLICO sobre a eventual recandidatura.

Elidérico Viegas tem sido, na região, uma das vozes mais críticas do poder central em nome da defesa dos interesses empresariais. Por seu lado, Hélder Martins apresenta-se a votos como sendo o elemento que fará a “ponte” entre os vários protagonistas que representam o principal sector economia da região.