Paulo Battista: “O fato começa a ser construído muito antes de colocar a tesoura”

No lugar das maçanetas na porta estão duas tesouras, que confirmam que este é o local certo. Pelas portas de vidro, vislumbra-se Paulo Battista com uma enorme tesoura na mão — está a cortar umas calças. Enquanto nos abre a porta, cumprimenta os turistas que passam na rua. Está de mangas arregaçadas com uma camisa às riscas. “Sou sempre eu que começo e acabo todos os fatos”, conta, enquanto ultima alguns detalhes na lã riscada com giz. São assim os seus dias há 20 anos, quando começou a aprender o ofício de alfaiate.

Na oficina da alfaiataria, na Rua Rodrigues Sampaio, em Lisboa, estão seis costureiras a trabalhar, com boa disposição, a todo o vapor. Nas paredes estão pendurados vários casacos alinhavados, cada um com um nome escrito à mão. Fazem-se, normalmente, dois fatos por semana nesta casa. Hoje, já não é Paulo Battista a coser cada costura, mas é ele a desenhar na fazenda, a cortar e a passar a ferro cada fato. Em entrevista ao PÚBLICO, a propósito da celebração de duas décadas de carreira, recorda o primeiro casaco que fez para o apresentador Manuel Luís Goucha — a primeira de muitas figuras públicas a vestir os seus fatos.

Em 2018, inaugurou uma alfaiataria com porta para rua, onde recebe um cliente de cada vez, como se estivessem em casa. Tem uma loja na Rua do Carmo, também em Lisboa, onde vende outros produtos, como camisas de flanela, malas, óculos de sol e, mais recentemente, gin. Escreveu O Manual de Estilo para Eles, onde enumera as regras da arte de bem vestir e foi júri no programa da RTP 1, Cosido à Mão. É empresário, mas acima de tudo define-se como alfaiate — o ofício que o escolheu e espera levar às próximas gerações. Aos 43 anos, é pai de três filhos — Rafael, Miguel e Renato — fruto do casamento com Susana Battista, e falta-lhe concretizar um sonho nos próximos 20 anos: abrir uma academia com o seu nome.

Foto Daniel Rocha

Diz muitas vezes que nasceu alfaiate, mas não sabia. Porquê?

Nunca convivi com ninguém que fosse alfaiate. Muita gente me pergunta se tinha alguém na família como a mesma profissão porque é comum. Quando aprendi, a profissão era ─ e ainda hoje é ─ algo que estava a desaparecer. Propuseram-me que fosse aprender e confesso que ia sem objectivos nenhuns. Mas provavelmente nasci alfaiate e não sabia porque desde o primeiro dia que entrei na academia, senti logo a paixão. Alguma coisa despertou que estava cá dentro e que eu desconhecia.

Era uma criança vaidosa?

Lembro-me de ligar muito aos detalhes. Na minha geração não havia tanta informação como há hoje e, quando aparecia alguma coisa, toda a gente usava. Saiam uns ténis e toda a gente tinha. Lembro-me que poderia querer ter uns All Star, mas não querer uns iguais aos que todos tinham. Fazia diferença pelo detalhe. Mas era muito vaidoso. Da mesma forma que sou hoje.

Como foi a infância, em Lisboa, no Bairro da Cruz Vermelha?

Fui muito feliz. Cresci sem pai e a minha mãe teve de fazer as duas partes. E não é fácil, sobretudo em bairros que, de alguma forma, são problemáticos. Sempre fui um menino às direitas, não queria desiludir a minha mãe. Lembro-me sempre que podia fazer alguma coisa, pensava sempre “será que é correcto?”. Mas fui uma criança muito feliz. Fui uma criança muito de rua, sempre com imensos amigos.

Foto Daniel Rocha

Aos oitos anos, a sua mãe teve de ir trabalhar para fora. Como foi ficar sozinho?

Não é fácil para uma mãe jovem e sozinha. Nessa fase entre os oito e os nove anos, ela tem uma proposta para ir trabalhar para Madrid para a Telefónica, como senhora de limpeza. E lembro-me de ela dizer que era o dobro do que ganhava cá. Fazia os dias de trabalho todos corridos, para as folgas serem corridas e poder vir cá. Era nessa fase do mês que eu estava com ela. No resto do mês ficava com o supervisionamento das minhas tias.

Mas passar tanto tempo sozinho, obrigou-o a crescer?

Sem dúvida. Novamente, tinha sempre em mente o facto de não querer desiludir a minha mãe. Em criança, pensar não é muito natural e termos de o fazer dá-nos outra bagagem e percepção das coisas Não fez de mim uma criança infeliz, fez-me, se calhar, pensar um bocadinho mais. Em vez de “vamos para ali”, pensava “vou para ali, mas com quem, como, quando é que volto?”. Tinha sempre o plano todo estruturado.

O que não é nada comum para uma criança.

Exactamente. Mas acho que sempre fui um miúdo assim. Uma coisa era certa: sabia que queria ser alguma coisa, crescer nalguma área e tentar mostrar aos outros que é possível. As oportunidades são difíceis, os “não” serão muitos mais do que para uma pessoa normal. Mas depois quando há um sim, o sabor também é outro.

Sentia algum estigma por ser de um bairro social?

Na escola, lembro-me que se desaparecesse alguma coisa perguntavam primeiro aos do bairro. Para o meu primeiro trabalho pus no currículo que era do Lumiar. Não podia pôr que era do bairro porque a probabilidade de não me chamarem era muito maior.

Foto Daniel Rocha

Como é que o futebolista do bairro começa a trabalhar numa loja de roupa?

Fui dos poucos, na minha geração, que ainda tive de ir à tropa. Depois, percebi que não podia ir para a faculdade porque não tínhamos dinheiro. O curso de design industrial era muito caro e tive de me fazer à vida. Nos primeiros meses andei a servir em bares, mas depois decidi ir trabalhar para as Amoreiras numa loja de roupa clássica. Aí começou a despertar o bichinho. Mudo-me para a loja [da mesma marca] no Colombo, onde conheço a minha mulher. Quando o El Corte Inglés vem para Lisboa, cerca de um ano antes, começam a ir a lojas como clientes-mistério, e ficam muito agradados com a minha forma de trabalhar. Faço a formação e surge a possibilidade de ir aprender alfaiataria para Espanha.

E como foi essa formação? Quais foram as dificuldades?

Tive de ir para Madrid. A Susana estava grávida do Rafael, que tem agora 19 anos. Achávamos que ia fazer diferença na nossa vida, mas desde o momento que entro na alfaiataria, senti que era aquilo que queria. Tanto que, em 22 alunos, ninguém percebia o que estávamos a fazer e eu percebia tudo, conseguia transpor de duas para três dimensões. Ter sido bom aluno a Geometria Descritiva permitiu-me ter essa visão quando estou a cortar a fazenda.

Ao voltar para Portugal, continuou no El Corte Inglés?

Sim, volto para o El Corte Inglés, mas decidi sair, porque percebi que o caminho já não era por ali. Não foi fácil. Já tinha o Rafael e a Susana estava grávida do Miguel. Uma semana antes de o Miguel nascer, consigo entrar na Rosa&Teixeira, que era uma casa de referência. Foi-me dada a oportunidade de fazer emendas para a loja, mas nunca encarei aquilo uma coisa depreciativa, pensei que seria importante para ter experiência de provas. Estive lá sete anos, mas, dizia sempre que se aos 35 anos não tivesse a minha oportunidade, ia-me embora.

Foto Daniel Rocha

Quando saiu já tinha uma carteira de clientes?

O meu primeiro cliente podia ter sido o vizinho do 1.º esquerdo, mas foi logo o Manuel Luís Goucha. A Susana trabalhava numa clínica, onde o Manuel era paciente. Um dia, quase num desabafo, ele estava a dizer que tinha um fato da Valentino para arranjar e que ninguém sabia mexer naquilo. A Susana disse-lhe que o marido era alfaiate. E ele disse: “Não vai conseguir. Se as casas de referência não conseguem...”. Vi ali uma oportunidade. Era um fato escuro muito elegante, um clássico. O Manuel quis pagar e eu disse que não. Ele, de alguma forma, para me agradecer, disse-me para lhe fazer um casaco. Foi aquela cena de “vais-me fazer, mas de certeza que não vou gostar”. Lembro-me de, às 2h, 3h, 4h da manhã, ainda estar a coser aquele casaco.

E como era o casaco?

Era um casaco já com alguma fantasia. Feito 100% por mim. Inicialmente, durante um ano e meio, trabalhava na Rosa & Teixeira e depois ia para casa a correr fazer as minhas coisas. Ficava sempre a costurar até às tantas da manhã. O último fato que fiz em paralelo foi para o Diogo Morgado, quando ele tinha sido nomeado para uns Emmys nos Estados Unidos. E a partir daí penso arriscar e trabalhar para mim.

O ponto de viragem foi, então, com o Manuel Luís Goucha?

Claro. Tive a sorte de começar no topo da pirâmide. Quando me dizem que não é possível fazer uma casa a começar pelo telhado, respondo sempre que sei que é possível porque o meu percurso enquanto marca própria foi começado logo pelo topo. Comecei por aquele galinho [cata-vento] que pomos no topo do telhado (risos).

A alfaiataria era e é uma área de pessoas mais velhas?

Sim. Quando entro ninguém acreditava que um miúdo de 23 anos pudesse ser o que quer que fosse na alfaiataria. Era só mais um que iria, mais tarde ou mais cedo, desistir.

Sente que tem contribuído para rejuvenescer esta área?

Sem dúvida. Sobretudo desde que trabalho, enquanto marca, nunca se falou tanto de alfaiataria. Fico feliz por toda a gente falar em fatos, em alfaiataria. Já me sinto realizado.

Para um leigo, qual é a diferença entre comprar um fato numa loja e fazer ajustes ou fazer um fato com um alfaiate?

Começa logo pela geometria descritiva e pela matemática. Todo o fato obedece a medidas, as medidas do cliente. O fato adaptado nunca fica a mesma coisa. Uma fábrica faz centenas de fatos por dia. Eu faço dois por semana. E desde o corte e toda a construção, o fato é feito para a fisionomia do corpo — é uma segunda pele. Enquanto o fato de cabide é feito para uma medida padrão, que depois se tenta adaptar.

Foto Daniel Rocha

O trabalho do alfaiate é quase tornar simétrico aquilo é que é assimétrico?

Completamente. É tentar disfarçar as coisas menos boas. Todos nós somos assimétricos: o nosso lado esquerdo não é igual ao direito, temos sempre um ombro avançado ou uma anca mais descaída do que outra. O nosso trabalho enquanto profissionais é dissimular. Costumo dizer “não ponho as pessoas direitas, mas o fato fica direito”. No fim, quando as pessoas me agradecem porque nunca tinham encontrado um fato que lhes servisse, sinto também que ajudei aquela pessoa.

O que é mais importante para um bom fato? O corte? O tecido?

Acho que é todo o processo. Enquanto alfaiate, o meu brio é o meu corte. As pessoas olharem e dizerem: “Aquele fato é do Paulo Battista.” Claro que isso me deixa envaidecido. Mas nunca nos podemos esquecer dos bastidores, das nossas costureiras. Costumo dizer-lhes que fazia fatos sozinho do início ao fim, mas era incapaz de fazer o número de fatos que faço se não tivesse a ajuda delas.

Quantas pessoas trabalham consigo?

Já são seis costureiras. Todo o processo na alfaiataria, desde tirar medidas, ver fisionomia da pessoa, é fundamental. Depois, transportar para o corte. Do corte para o tecido. Quando estou a trabalhar ao ferro, quase que consigo moldar conforme moldamos o barro. No final, colocar a peça a encaixar no corpo.

Foto Daniel Rocha

Um alfaiate tem de ser uma pessoa observadora?

Eu sou. Sou um tagarela, as pessoas não se apercebem, mas enquanto estou a falar estou a observar. Tento perceber quando a pessoa está relaxada, para onde vai o braço direito, a forma como coloca a perna. Isso é fundamental para o resultado final do fato. O fato começa a ser construído muito antes de colocar a tesoura.

E o homem português só usa fatos para datas especiais?

O homem está cada vez mais vaidoso. Já tenho muitos clientes que recorrem à alfaiataria não só para o dia do casamento ou uma data especial, mas para o dia-a-dia. O homem gosta de marcar a diferença, liga muito ao detalhe e isso é fundamental.

E arrisca?

Muito. Sou muito conhecido por não ser o alfaiate tradicional, mas insisto: faço roupa clássica. Não preciso fazer um casaco azul de botão dourado, posso fazer um casaco amarelo de botão branco, mas o meu corte, a construção, não deixa de ser algo clássico e que respeita a alfaiataria. Gosto é de dar cor e mostrar ao meu cliente a tal questão da auto-estima. Por vezes não uso amarelo porque acho que os meus colegas não vão gostar. Mas se eu gosto, tenho de usar amarelo. Então é preciso alguém também deste lado — e eu faço um bocado esse papel — que diga “se gostas usa”.

Dizia que o corte é sempre clássico. Nesse sentido, na alfaiataria não há espaço para a inovação?

Há... Há clientes que me trazem coisas de moda e faço. Mas gosto muito de respeitar o que é a alfaiataria. Por norma, a nossa sebenta de alfaiate diz que no jaquetão as frentes têm de ser rectas. Há quem me peça um jaquetão com a frente redonda de um paletó e faz-se. A pessoa sonha e eu tento concretizar.

Que regra da alfaiataria é que nunca quebra?

A alfaiataria obedece a regras. O tipo de manga tem de ser manga de alfaiate de duas folhas, as bandas [as lapelas] têm de ser a minha imagem. Quando estive em Madrid a aprender, o alfaiate que nos estava a ensinar dizia “a largura da lapela vai ficando mais larga consoante a peso da pessoa na sociedade”. Logo, uso umas lapelas muito largas para os casacos. Até porque é uma coisa diferente da confecção, que — talvez até por questões económicas — tem tendência a fazer as lapelas mais estreitas. Isso tento nunca abdicar muito porque é uma assinatura minha. O que distingue também a alfaiataria da roupa pronto-a-vestir são os entretelados, postos entre o forro e a fazenda. É o que nos faz os casacos mais estruturados, como uma armadura. Andam sempre impecavelmente engomados, porque essa entretela suporta o peso da fazenda e não a deixa amarrotar. Existem estas duas ou três coisas na alfaiataria que não abdico. Tudo o resto, deixo o cliente sonhar e pedir. Mas 80% confia no meu trabalho e pede-me para fazer o que achar melhor.

Foto Daniel Rocha

Quantas horas de trabalho tem normalmente um fato?

Cinquenta a 60 horas.

Nesse sentido, é importante mudar a mentalidade sobre os preços?

Nós perdemos um pouco a tradição do que era a alfaiataria, logo, vamos perdendo também a percepção do valor. Toda a gente me pergunta preços de fatos, não digo, porque cada caso é um caso. As pessoas muitas vezes não estão preparadas [quando sabem o preço] porque estão habituadas a comprar fatos de pronto-a-vestir. Foi fundamental a alfaiataria ter reaparecido para que as pessoas tenham essa noção de valor. Agora, posso dizer que se cobra muito menos do que pelo mesmo fato em Londres. E não fazemos uma alfaiataria de menor qualidade.

Qual foi o fato mais caro que já fez?

Não me lembro... Vai depender sempre das matérias-primas. Lembro-me que quando estava na Rosa & Teixeira houve alguém que fez um fato com fragmentos de diamante, foi caríssimo. Nunca tive esse privilégio, se alguém quiser que venha, gostava muito. (risos). Essas matérias-primas muito raras para nós, enquanto artesão, dá-nos outro gosto. Não quer dizer que o meu 100% lã inglesa seja inferior.

Foto Daniel Rocha

Todos os tecidos são importados. Não encontra 100% lã portuguesa?

Sou um apaixonado pelo burel, que é uma lã tipicamente nossa, mas acho que as lãs para fato ainda não estão ao nível daquelas que compramos fora.

É um desafio que deixa à indústria têxtil portuguesa?

Deixo esse desafio e tenho a certeza de que quem o fizer, será líder. Continuo a dizer que os portugueses são os melhores do mundo em todas as áreas. Digo sempre aos meus filhos: “Queres ser padeiro? Tens de ser o melhor padeiro do país e fazer as coisas com paixão.” Se ele quer ser padeiro, não vou querer que seja médico ou o que quer que seja, porque sei que será um médico mediano.

A sustentabilidade está na ordem do dia. A alfaiataria sempre teve um princípio de sustentabilidade inerente?

A alfaiataria oferece o que os outros não oferecem, a durabilidade. Existem fatos que passam três gerações e isso é óptimo. Ou seja, já usou o avô, foi para o pai e foi para o neto. Maior sustentabilidade do que essa é impossível: ter um fato que dura décadas. Se tivermos cuidado no tratamento que damos às coisas, é um fato que dura uma vida. Só vou fazer uma vez um fato azul para aquela pessoa e não faço mais.

E também são peças com que se tem uma ligação emocional?

Sem dúvida. Muita gente me pergunta por que não vou atender fora, não é por ser presunçoso, mas faço questão que venham cá à alfaiataria, para verem as senhoras a trabalhar, verem a oficina e até ter a sorte de ver o seu fato a ser feito.

Qual foi o fato mais difícil que já fez?

O primeiro casaco que fiz para o Manuel Luís Goucha porque estava muito nervoso, pois era alguém que admirava. E curiosamente agora, a celebrar os meus 20 anos de carreira, tive exactamente esse mesmo sentimento de nervosismo porque tive a oportunidade de fazer um fato para alguém que admiro muito, para o Tony Carreira usar no concerto no Altice Arena. Foram duas semanas que voltei atrás uma série de anos e voltei a ser miúdo, nervosíssimo. No fim do concerto fui-lhe dar um abraço e disse-lhe: “Estava numa pilha de nervos. Já não sentia isto há imensos anos. E obrigado por me fazeres sentir estas borboletas.” Fiz um smoking e ele foi com uma grande pinta. Se já vestia bem, agora está melhor. (Risos)

Se for a destacar momentos marcantes destas duas décadas. Vestir o Tony foi um deles?

Sim isso e vestir os jogadores de futebol. Os meus colegas de trabalho diziam-me que eu não devia ir muito pelos jogadores de futebol, por não serem o cliente da alfaiataria. Mas sempre tive presente que a alfaiataria é para todos. E curiosamente a faixa etária dos meus clientes é muito baixa. Deixa-me muito contente, porque no futuro vão continuar a consumir alfaiataria.

Como chegou aos jogadores de futebol?

Foi gradual. Tive uma grande ajuda porque sou amigo do Adrien Silva, e de repente começou a vir outro e outro. E já conhecia o Ricardo Quaresma de miúdo. De repente comecei a ter a selecção praticamente toda, a que foi campeã da Europa, a consumir alfaiataria. Isso deixa-me muito feliz e realizado.

Mais do que o nome próprio, quer promover a alfaiataria?

Quero, muito. Tenho muito orgulho em ser alfaiate. Quando pensei em trabalhar para mim queria dar um nome estranho à marca e foi o Manuel Luís Goucha que disse para não o fazer. Disse-me: “És como um pintor, és um artista, tens de assinar com o teu nome.”. Enquanto alfaiate e artesão fico muito feliz que estas novas gerações estejam a consumir alfaiataria, seja a minha ou a de outro.

Também já vestiu algumas mulheres. O que é diferente entre vestir um homem e uma mulher?

A fisionomia sem dúvida. Além da minha Susana, já fiz para a Rita Ferro Rodrigues, Cristina Ferreira, Júlia Pinheiro e Filomena Cautela. É um desfio que gosto, desde que respeite a alfaiataria. O problema é que as mulheres começam com um pedido e terminam noutro. (Risos)

Além das figuras públicas, quem são os anónimos que vestem Paulo Battista?

São pessoas ligadas a diferentes áreas e que gostam de marcar a diferença. Quando noto que tudo o que vestem é feito por mim, é um cliente fiel. E nada me deixa mais feliz. Não só pela parte empresarial, mas enquanto artista.

Se for na rua, reconhece os seus fatos?

(Risos) Escusam de emprestar fatos a outro que vou saber que é meu. E, pior, vou saber que é meu e que não é daquela pessoa. Conheço todos os meus fatos, todos os meus clientes. Há fatos já com dez anos e sei que são meus porque continuam iguais.

Qual é a ferramenta mais importante da alfaiataria, a tesoura?

São todas. Sem o giz não consigo riscar para cortar, sem cortar não consigo coser, etc.. Mas a minha grande paixão são as tesouras.

Manual de Estilo para Eles Autor: Paulo Battista

Editor: Bertrand 192 págs. 15,04€

Comprar

Escreveu O Manual de Estilo para Eles. Que conselhos dá a um homem que se quer começar a arranjar-se mais no dia-a-dia?

Acima de tudo, tem a ver com a sua auto-estima. Se gosta de andar de amarelo, use amarelo e tente abstrair-se daquilo que os outros vão pensar. Se estiver com atitude, a aceitação dos outros vai ser incrível. Lembro-me quando apareci enquanto Paulo Battista e me desamarrei da imagem que o meu patrão queria, as pessoas ficavam a olhar de lado para mim, tatuado. O que é que a tatuagem vai implicar sobre o meu desempenho profissional? Zero. O que é que o meu carrapito vai desempenhar sobre pregar umas mangas? Zero. Eu prego com as mãos.

Foto Daniel Rocha

Usa fato todos os dias?

Todos os dias. Se não usar fato, uso blazer. É mesmo algo que adoro. Trabalho de fato e gravata.

Quantos fatos tem?

Não faço ideia. Felizmente não tenho muito tempo para fazer para mim, mas tento andar o mais actual possível, porque sou a minha montra para os outros. Tem também a ver com a minha auto-estima, mostro que é possível fazer alfaiataria tradicional, mas com cor e flores, por exemplo.

O que diria ao Paulo de há 20 anos?

Essencialmente agradecia o facto de nunca ter ido em conversas. Quando se é miúdo, é-se facilmente influenciado por outros, mas sempre tive uma personalidade forte e sabia o que queria. A inclusão da Susana foi fundamental. Costumo dizer que se sou alfaiate passado 20 anos posso agradecer-lhe. Há sempre uma frase que não esqueço, que ela sempre me disse: “Se não comermos bifes, comemos sopa, mas vais fazer aquilo que gostas.”

E que conselho deixa a jovens que olha para a alfaiataria como uma oportunidade?

É isso mesmo. Se a paixão pela alfaiataria deles for exactamente a mesma que a minha vão levar muitos “não”. A profissão de alfaiate não é algo fácil. Costumo dizer que os primeiros dez anos servem para falar com alfaiates, porque há muita coisa para aprender. Passo a vida a aprender. Agora, fiquem preparados porque vão ouvir “não” a vida toda.

Ainda hoje ouve não?

Claro. Ainda tenho clientes que vão ter comigo e esta não é a imagem que têm de um alfaiate. Nem toda gente sabe quem é o Paulo Battista, não sou o Cristiano Ronaldo (risos). Mas isso não faz de mim melhor ou pior profissional, apesar de ainda me custar aceitar. Não temos que provar nada pelo aspecto visual, mas sim no produto final. Mas a mensagem que quero deixar é “não deixem que a profissão acabe”. Sejam autodidactas, façam, cortem, rasguem.

Se for a traçar um plano para os próximos 20 anos, há uma academia de alfaiataria no horizonte?

Sem dúvida. Não tenho tempo para receber estagiários e a oficina é pequena. Ter uma academia é algo que quero, com tempo e com estabilidade.