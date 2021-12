Com estrela Michelin renovada, Diogo Rocha guia-nos por mercados, restaurantes e sabores do Centro

Uma “viagem-romance” do chef do Mesa de Lemos: andou, a convite do Turismo Centro de Portugal, a calcorrear quase meia centena de locais para escolher os “melhores sabores” da região. Essa aventura está, agora, vertida num livro e também num documentário.

Foram várias semanas a cumprir uma viagem especial. Diogo Rocha, chef do Mesa de Lemos, que acaba de ver confirmada a sua estrela Michelin, andou a visitar mercados, ruas, vielas, restaurantes e tasquinhas da região Centro, numa “viagem-romance” que deu agora origem a um livro e um documentário.

Uma verdadeira história de amor que destaca o que de melhor o Centro tem para oferecer na gastronomia e nos vinhos. São 85 páginas de aventura, com passagens por 44 locais distintos da região que o viu nascer – Diogo Rocha é natural de Canas de Senhorim, Nelas -, e que convidam o público a construir o seu próprio romance.

“Não é um livro só para folhear. É um livro para lermos e construirmos a partir dele o nosso próprio romance”, exortou Diogo Rocha, durante a sessão do lançamento de “Uma Viagem-Romance pela Gastronomia e Vinhos do Centro de Portugal”, realizada esta terça-feira, em Aveiro.

Foto O guia assinado por Diogo Rocha dr

Foram mais de 1600 quilómetros de estrada, 25 entrevistas e umas quantas histórias. “Esta é uma escrita de histórias, de pessoas, que mostra como se faz e porque se faz assim”, reparou, já depois de ter saudado uma das peixeiras do Mercado José Estêvão, onde decorreu a apresentação do livro, e com a qual teve a oportunidade de conversar nesta “viagem-romance”.

Para Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro de Portugal, entidade promotora do livro, este guia pretende “sair dos lugares-comuns”, quis “ir mais longe”, levando “o chef Diogo Rocha aos mercados, ruas e vielas, restaurantes e tasquinhas do Centro de Portugal”. Contactou com os produtores, “provou de tudo” e “percebeu a diferenciação de uma região com cem municípios”. “O resultado foi tão positivo que decidimos traduzi-lo nesta edição, que reúne o melhor do Centro de Portugal”, acrescentou aquele responsável.

Já o presidente da Câmara Municipal de Aveiro, anfitrião do lançamento, destacou o trabalho realizado por Diogo Rocha, sublinhando que “um excelente chef pode ser também um romancista e um excelente observador do território”. José Ribau Esteves mostrou-se convicto de que “o turismo dá sempre futuro ao território”. “A capacidade de inovar das nossas tradições, presente neste livro, mostra que o Centro de Portugal é um território com futuro”, avaliou.

O livro e o documentário estão disponíveis no site do Turismo Centro de Portugal e inserem-se no projecto de comunicação e promoção turística “Experiências By”, uma iniciativa do Turismo Centro de Portugal que visa promover as características distintivas do território, através de uma rede de curadores de experiências em diversas áreas.

O chef Diogo Rocha foi o curador das experiências gastronómicas e entre as “estrelas” convidadas contam-se Rita Redshoes (Cultura), Teresa Almeida (Desporto), Afonso Cruz (Espiritual), Iva Lamarão (Lifestyle) e Pedro Pedrosa (Natureza).