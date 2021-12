Ricardo Santos cresceu entre as vinhas por onde agora guia outros

Como “tanta gente que nasce no Douro” (e ele nasceu no Peso da Régua), Ricardo Santos, de 40 anos, sempre teve “ligação à vinha e ao vinho”. É que, explica, “há 30 mil produtores, aqui no Douro, a maioria com menos de um hectare. É tudo muito retalhado”. No seu caso, eram os avós os produtores de vinho, “vendiam para as grandes marcas, para as adegas cooperativas”. Cresceu entre “vinhas, uvas e vindimas”, mas procurou “fora” outros caminhos — chegou a ter uma empresa na área de informática em Vila Real —, mas acabou por se render “à paixão” pelos vinhos. Regressado à Régua, entrou na Quinta da Pacheca, como guia de enoturismo, em 2013. “Já se recebia muito e não havia muitos recursos humanos na área. Eu era praticamente a única pessoa a fazê-lo. Agora somos oito, dez pessoas.”

A Quinta da Pacheca conta, com o à-vontade de quem o chegou a fazer “três, quatro vezes por dia”, foi uma das “pioneiras na produção DOC Douro, há 50 anos, quando começou a fazer as primeiras experiências de vinhos tranquilos”. Da mesma maneira, “foi das primeiras a investir no enoturismo”. Até 2019 foi sempre a crescer: em número de visitantes e em experiências de enoturismo. No contacto com os muitos turistas, aprendeu a distinguir vários perfis e a adaptar-se a eles: há, descreve, os “curiosos”, não muito conhecedores de vinho, que vêm ao Douro como a qualquer outro destino e o vinho é um complemento — querem conhecer a quinta, como querem experimentar um restaurante ou apenas desfrutar da beleza natural da região; depois há o conhecedor, que já viajou por outras regiões vinícolas, sabe mais ao que vem.

O discurso, adapta-se — “não vou cansar com questões técnicas quem não é apaixonado” —, mas há coisas transversais “a todas as quintas” e que são relevantes para transformar os curiosos em algo mais. “Normalmente, o mais importante é falar do terroir do Douro”, afirma, “e 80 por cento da nossa visita é feita nas vinhas”. “Vendemos a região e com ela o nosso produto”. São referidas as castas, sim, o microclima também; mas conta-se toda a epopeia que foi e é o cultivo da vinha no Douro: a história, o trabalho manual, a envolvência cultural e, “mesmo em termos económicos, os desafios actuais, por exemplo, da falta de mão-de-obra”.

Algo que, considera Ricardo, também afecta o turismo, “que precisa de gente jovem, dinâmica” — “e é difícil arranjar, mesmo de fora”. Embora na área do turismo, e na do enoturismo em particular, até seja uma mais-valia ser da região, avalia. “Já me disseram que um indício de que a visita está a correr bem é quando as pessoas nos perguntam a nossa história pessoal. Querem saber se temos ligação à região, perguntam-nos pela nossa família. As pessoas valorizam essa autenticidade”. E na Pacheca, continua, são quase todos gente local.

Contudo, diz Ricardo, o Douro “não é só enoturismo puro e duro”. E na Quinta da Pacheca recebem-se vários parceiros, tais como empresas de todo-o-terreno e empresas náuticas, que vão “para almoços e provas”. Têm aparecido pacotes turísticos, nota, por parte de hotéis e empresas de animação turística, que abrem o leque de experiências na região.

Os cruzeiros e as quintas continuam a ser a principal atracção da região, considera, e há dificuldade em mudar mentalidades. Na Régua, onde vive com a mulher e os três filhos, há a percepção generalizada, diz, de que o turismo são apenas os cruzeiros que ali param para deixar lixo. “O comércio local, tirando a restauração, não se adaptou”, e, embora haja “uma frente de rio enorme, não há nada excepto o museu e o comboio”.

“O turismo traz-nos o futuro”, defende, “mas temos de ser proactivos, dinâmicos, ir ao encontro das expectativas dos clientes”.