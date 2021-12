João Rendeiro transferido para uma prisão sobrelotada e conhecida pela violência

Advogada vai pedir libertação do ex-banqueiro mediante o pagamento de uma caução. O Ministério Público já fez saber que se vai opor.

O ex-presidente do Banco Privado Português, João Rendeiro foi transferido para Westville, um estabelecimento prisional localizado em Durban, na África do Sul, depois de ter passado duas noites na esquadra de Durban Norte. Foi detido no sábado às sete horas da manhã.