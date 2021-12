Oficina da Esquina: a estreia de Vítor Sobral nos Açores (e num estaleiro)

No início houve o sonho de um emigrante de deixar “um hotel muito bom na ilha”; depois pensou-se na mais-valia que seria trazer gastronomia de qualidade. Assim, nasceram o The Shipyard Angra e a Oficina da Esquina na Terceira.

Primeiro, vamos à origem do que é servido no novo Oficina da Esquina, a estreia do chef Vítor Sobral nos Açores, mais propriamente na ilha Terceira. E começamos pelas ervas aromáticas. Em Fontinhas, Avelino Ormonde é o anfitrião, o agricultor autodidacta que há 30 anos se dedica à agricultura e que depois de 15 anos a praticar a “convencional” passou à biológica - “antes do boom” e depois à biodinâmica e à permacultura.