Torel Palace Porto: uma ode à literatura portuguesa em forma de hotel

Fernando Pessoa, Eugénio de Andrade, Eça de Queirós e outros escritores que tais encontraram morada na zona da Batalha, no centro do Porto. O mais novo elemento da cadeia Torel faz-lhes uma vénia, desafiando quem por ali passa a mergulhar nos seus escritos.

Se a história do Torel Palace Porto fosse vertida para um livro, este teria que ser encadernado em capa dura, com relevos e letras douradas. Floreados quanto baste, a combinar com um passado burguês e um presente repleto de requinte. O mais novo elemento da cadeia Torel Boutiques nasceu da recuperação de um palácio datado de 1861, em pleno centro do Porto, mais concretamente na zona da Batalha, e foi buscar inspiração aos grandes nomes da literatura portuguesa para dar vida e alma ao seu interior. Eça de Queirós, Florbela Espanca, Alexandre Herculano, Fernando Pessoa e Eugénio de Andrade são alguns dos nomes que passaram a habitar o Palacete Campos Navarro, a par com o Nobel José Saramago, cujo Ensaio Sobre A Cegueira serve de inspiração para o bar e restaurante. Uma verdadeira ode à literatura portuguesa em forma de hotel.