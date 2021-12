“Haverá um aumento de 25% de pedidos de novas reformas” em 2023

O economista e ex-director na Comissão Europeia na área do emprego e da protecção social, Armindo Silva, antecipa que, com a redução inédita da idade da reforma em 2023, haja um aumento de cerca de 25% do número de novos pedidos de reforma. Além disso, os cálculos que efectuou apontam para uma nova redução da idade de acesso à pensão em 2024, recuando para os 66 anos.

A OCDE estima que o excesso de mortalidade associado à pandemia terá levado a uma redução de 0,8% do número de pessoas com mais de 65 anos e espera que a despesa com pensões caia temporariamente na mesma proporção. Esta redução da despesa com pensões surpreendeu-o?

Em primeiro lugar, temos de saber se a redução de 0,8% da população com mais de 65 anos é razoável para Portugal ou não. Na base de dados Euromomo verificamos que Portugal teve uma mortalidade excessiva bastante acentuada nos primeiros meses de 2021, mas no restante período o aumento não foi significativo. Portanto, diria que Portugal estará próximo ou um pouco acima da média da OCDE.