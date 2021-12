Número de crianças adoptadas desce pelo quarto ano consecutivo e atinge novo minímo em 2020

Nunca, desde que em 2015 foi criado o Conselho Nacional para a Adopção (CNA) e publicados dados nacionais, a adopção tinha atingido valores tão baixos como em 2020. Não apenas em crianças com um processo iniciado com vista a uma adopção, mas também no número de crianças com sentença de adoptabilidade pelos tribunais ou no universo de crianças efectivamente adoptadas. No ano passado, 186 crianças tiveram essa sentença decretada pelo juiz, cerca de metade das 361 em iguais circunstâncias em 2016.