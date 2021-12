Projectistas contra-atacam e criticam Governo sobre atrasos do Ferrovia 2020

Em 2018, foram entregues à Infra-estruturas de Portugal (IP) três projectos para três lotes da construção da linha Évora – Elvas. Apesar de terem sido entregues no mesmo dia, três anos depois um está quase pronto, o outro mal arrancou e o terceiro está a um quarto do previsto. Globalmente, a obra está atrasada e dificilmente vai acabar antes do prazo previsto em 2023.