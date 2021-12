Exigência de pagamento de teste ao SARS-CoV-2 lança a confusão no voo de regresso de Moçambique

Passageiros vindos este sábado de Maputo para Lisboa foram surpreendidos com o pagamento de um teste de despiste ao SARS-CoV-2. Depois da suspensão das ligações aéreas entre Moçambique e Portugal, chegaram este sábado a Lisboa cerca de 280 pessoas.

Na zona de chegadas do aeroporto de Lisboa, a espera de Anabela Leitão pelo seu marido já ia longa quando soube que tudo se devia ao novo teste de despiste ao SARS-CoV-2 exigido na chegada a Portugal. O voo tinha aterrado às 18h30 e já passava bem mais de uma hora. Tal como outras pessoas que esperavam por familiares e amigos que regressavam no primeiro voo de apoio de Maputo para Lisboa, Anabela Leitão apercebeu-se que se estava a exigir que esse teste fosse pago e que os passageiros do voo não tinham conhecimento disso.