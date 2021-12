Empresas prometem 87% do investimento em inovação apoiado pelo PRR

Privados dizem-se dispostos a investir mais de 8500 milhões de euros até 2026. Contrapartida nacional são 930 milhões em subsídios e uma fatia dos 1250 milhões do sistema nacional de investigação.

Os 64 projectos que passaram à segunda fase do concurso das agendas de apoio à indústria representam um investimento de 9779 milhões de euros, dos quais 87% seriam assegurados pelo sector privado. Os restantes 13% caberiam a entidades não empresariais do sistema de investigação e inovação, as chamadas ENESII.