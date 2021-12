Ghislaine Maxwell participou de encontros sexuais com Epstein, acusa testemunha

Uma mulher que diz ter sido abusada sexualmente pelo financeiro Jeffrey Epstein aos 14 anos disse aos jurados, na terça-feira, durante o julgamento criminal de Ghislaine Maxwell, que a socialite britânica facilitou e participou de alguns encontros sexuais. A mulher, conhecida pelo pseudónimo de Jane, falou no segundo dia do julgamento de Maxwell por abuso sexual no tribunal federal de Manhattan, Nova Iorque, EUA.

Ghislaine Maxwell, 59 anos, enfrenta acusações de tráfico sexual e outras. A acusação diz que recrutou e preparou Jane e três outras menores para que Epstein abusasse delas, entre 1994 e 2004. Epstein morreu em 2019, numa cela da prisão de Manhattan, enquanto aguardava julgamento por acusações de abuso sexual. Maxwell declarou-se inocente e os seus advogados consideram que a britânica está a ser usada como bode expiatório porque Epstein não foi condenado.

Durante o interrogatório, um advogado de Maxwell questionou Jane, agora nos seus 40 anos, sobre por que não falou do alegado abuso que tera ocorrido há décadas e só o fez tantos anos depois. O argumento da defesa é que Jane e as outras supostas vítimas, que deverão também testemunhar durante o julgamento, têm “memória defeituosa” e foram incentivadas financeiramente a acusar Maxwell.

Durante três horas de testemunho explícito e emocional, Jane disse que Maxwell e Epstein a abordaram e a um grupo de amigas pela primeira vez quando estavam a comer gelados num acampamento de artes, em Michigan, no Verão de 1994. Jane, uma cantora, contou que a sua família estava com dificuldades económicas após a morte do pai, que ocorrera no ano anterior. Na altura, Epstein e Maxwell disseram-lhe que eram benfeitores e que muitos dos participantes naquele acampamento receberiam bolsas de estudo.

Depois de Jane regressar a casa, em Palm Beach, Flórida, onde Epstein também tinha uma casa, os três permaneceram em contacto. Jane contou que, às vezes, Ghislaine Maxwell a levava ao cinema ou passava um tempo com ela na piscina de Epstein. Nessas alturas conversavam sobre a escola, mas também foi questionada se tinha um namorado. Jane testemunhou que disse que não, e que Maxwell lhe disse: “Depois de dormires com eles, podes sempre voltar a fazê-lo, porque eles têm direitos adquiridos ["they're grandfathered in"].” Então a jovem riu-se porque, confessou, não percebeu o significado daquelas palavras.

A acusação defende que o comportamento de Maxwell, ao comprar presentes às raparigas e ao discutir temas sexuais com elas, estava a “prepará-las” para o abuso.

Enquanto Jane falava, Maxwell ocasionalmente punha os óculos, inclinava-se para frente e fazia anotações em post-its, que depois passava aos seus advogados.

"Senti-me envergonhada"

Jane disse que teve um encontro sexual com Epstein na sala de bilhar da casa do financeiro em Palm Beach quando ainda tinha 14 anos. “Ele puxou-me para cima dele e começou a masturbar-se junto a mim”, testemunhou. “Fiquei apavorada, senti-me enojada e senti-me envergonhada.”

Noutras ocasiões, ainda com 14 anos, Jane disse que Maxwell e Epstein a levariam até a uma mesa de massagem, na mesma casa, e mostravam-lhe como Epstein gostava de ser massajado. Das massagens transitaram para a actividade sexual, e Maxwell às vezes tocava-lhe nos seus seios, disse, descrevendo o comportamento da mulher como “muito casual” durante aquelas interacções.

Os advogados de Ghislaine Maxwell disseram que Jane e outras testemunhas de acusação receberam pagamentos de um fundo criado pelo espólio de Epstein para indemnizar as vítimas. O fundo começou em meados de 2020 e encerrou o seu processo de reivindicações em Agosto de 2021, depois de doar mais de 121 milhões de dólares (perto de 107 milhões de euros) a cerca de 138 pessoas.

Na sua declaração de abertura, na segunda-feira, a advogada de Maxwell, Bobbi Sternheim disse que os acusadores poderiam “aumentar” as suas indemnizações ao cooperarem com a acusação. A causídica apelidou Jane de "actriz de muito sucesso”, que nunca acusou Maxwell de qualquer transgressão antes da morte de Epstein. “Ela é uma profissional em interpretar papéis e conforme os guiões, a personagens mudam e também muda a história que você vai ouvir”, disse Sternheim, dirigindo-se ao júri.

Durante o interrogatório, Jane confirmou que não relatou os alegados incidentes às autoridades policiais até 2019. Quando a advogada de Maxwell, Laura Menninger, perguntou se ela contava aos membros da família e amigos próximos sobre o suposto papel de Maxwell nos alegados abuso, Jane respondeu: “Não sei”. E acrescentou: “Eu estava muito relutante em dar detalhes. Eu não queria compartilhar isso com eles em primeiro lugar.”

No seu depoimento, Jane disseque foi contratada como actriz aos 22 anos e recebeu cinco milhões de dólares (4,40 milhões de euros) do fundo de compensação. A mulher deverá voltar ao tribubal para um novo interrogatório nesta quarta-feira.