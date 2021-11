Empréstimos em moratória caíram para 3,2 mil milhões em Outubro

Sectores mais afectados pela pandemia mantinham 1,4 mil milhões de créditos com suspensão de juros e ou capital.

O montante dos créditos que ainda permanecem em moratória de crédito, ou seja, com suspensão de juros e ou amortização de capital, caiu para um valor residual de 3,2 mil milhões de euros em Outubro, quando comparados com os mais de 30 mil milhões que se venceram em Setembro.

O regime especial para aqueles empréstimos que ainda permanecem ao abrigo da medida criada para proteger empresas e famílias, devido à pandemia, terminarão, conforme os prazos estabelecidos, até ao final de Dezembro. Em causa créditos que aderiram à medida pública na fase excepcional de candidaturas, que decorreu até Março de 2021.

A actualização dos dados, feita esta terça-feira pelo Banco de Portugal, mostra que os empréstimos que continuam em moratória dos particulares totalizavam 0,4 mil milhões de euros e os das sociedades não financeiras atingiam 2,7 mil milhões de euros.

Dentro das empresas, 1,4 mil milhões de euros eram empréstimos concedidos aos sectores do alojamento, restauração e construção – ou seja, os mais afectados pela pandemia de covid-19.

Portugal é o único país da União Europeia com moratórias “vivas”, que chegaram a abranger o máximo de 48,1 mil milhões de euros, em Setembro de 2020.

Depois de terem criado reservas de muitos milhões de euros, os bancos têm minimizado o impacto do fim das moratórias, que no caso das criadas pelos bancos venceram mais cedo (a última em Junho passado). O real impacto da capacidade das empresas e famílias para retomarem o pagamento dos seus empréstimos só será visível no início de 2022.