Livros que nos transformam e aproximam

Uma criança dá os primeiros passos ( Daqui Ali ), um jovem sai de casa e ruma ao seu futuro ( Mudar ), um avô escreve ao neto porque o Bicho Mau não o deixa estar com ele ( Mensagens do Avô ), pessoas negras admiráveis transformam o mundo ( Raízes Negras ), amigos especiais apoiam miúdos especiais ( Os Meus Amigos Invisíveis ). Leituras de reencontro e partilha para celebrar uma festa que nos foi roubada em 2020. Aproveitemos este Natal para nos reaproximarmos.

Mudar

Ilustração: Ana Ventura Edição: Pato Lógico 40 págs., 13,50€

Uma narrativa visual que nos conta a partida de um jovem e o processo de apropriação de uma nova geografia e de uma nova vida. As cores ajudam a identificar as personagens e o interior da figura do protagonista vai ficando mais colorido à medida que se integra na comunidade de chegada. O amor dará uma ajuda.

Mensagens do Avô (Crónicas do Bicho Mau)

Texto: António Mota Ilustração: Patrícia Furtado Capa: Maria Manuel Lacerda Edição: ASA 96 págs., 12,90€

Impedido de conviver com o neto, por causa da pandemia de covid-19, António Mota escreveu-lhe mensagens diariamente. Durante 41 dias, publicou-as no Facebook. A primeira começa assim: “Santiago, este ano não irás comigo ver as flores das árvores. Eu queria que visses e cheirasses estas flores brancas que se hão-de transformar em cerejas doces, que os pássaros tanto gostam de bicar mal nasce o dia (…)” O escritor dedica o livro a várias pessoas e classes profissionais. No topo da dedicatória, estão os avós e netos “que, no ano de 2020, de um dia para o outro, se viram privados dos beijos e dos abraços mais doces.” As ilustrações, a preto e branco, de Patrícia Furtado espelham e ampliam a ternura dos textos.

Daqui Ali

Texto: Isabel Minhós Martins Ilustração: Yara Kono Revisão: Carlos Grifo Babo Edição: Planeta Tangerina 40 págs., 12,50€

A grande aventura que é começar a caminhar. Ir daqui ali pela primeira vez: “Ali há gato, ali há pão, ali há música, ali há chão. Se há chão… então eu vou. Mas daqui ali é grande o voo. Vou ou não vou? Eis a questão.” As distâncias a percorrer vão sendo cada vez maiores e de bebé se passa a menino. A grande aventura que é crescer foi ilustrada com a competência e alegria de Yara Kono.

Raízes Negras

Texto: Lúcia Vicente Ilustração: Gilda Barros Capa: Gito Lima Edição: Nuvem de Tinta 144 págs., 16,60€

Mais de 50 biografias de “grandes nomes da história e da cultura negras que fizeram e fazem a diferença”. Martin Luther King, Marielle Franco, Cesária Évora, Barack Obama, entre muitos outros, foram e são pessoas “excepcionais que levantaram questões, ultrapassaram barreiras, abriram caminhos, superaram expectativas e inspiraram gerações”. Um livro que é um bom ponto de partida para uma discussão informada sobre o racismo e a aceitação.

Os Meus Amigos Invisíveis

Texto e ilustração: Mafalda Mota Revisão: Paula Caetano Edição: Cultura Editora 32 págs., 12€

Integrada no projecto Heróis sem Capa, esta história inspira-se na vida de John Nash (Nobel das Ciências Económicas em 1994), que sofria de esquizofrenia. Aqui, o protagonista chama-se Joly e tem três amigos que só ele consegue ver. São “uns monstrinhos brancos” que o acompanham para todo o lado. “Um dia, na hora do recreio, um colega do Joly gritou, para toda a gente ouvir, que ele era estranho, por estar a falar sozinho. Todos se riram…” Felizmente que pôde contar com a sua amiga Bea, que “não via os monstrinhos, mas sabia que eles estavam lá”. Uma amiga especial para um menino especial. “Juntos somos mais fortes.”