Aulas só recomeçam a 10 de Janeiro. Conheça todas as medidas de combate à pandemia

A semana de 2 a 9 de Janeiro será de “contenção de contactos”, após o período de Natal e Ano Novo em que é previsível um aumento das infecções pelo novo coronavírus. As aulas só recomeçam a 10 de Janeiro, com esses dias a serem compensados nas férias de Carnaval (menos dois dias) e na Páscoa (menos três dias). Durante a primeira semana de 2022, bares e discotecas serão encerrados e o teletrabalho, sempre que possível, será obrigatório. ​

“Apelamos a todos que limitem os seus contactos fora do seu universo familiar”, disse o primeiro-ministro, após reunião do Conselho de Ministros. Bares e discotecas serão compensados pelo encerramento, garantiu António Costa​.

“Se há coisa que temos de evitar, é termos um Janeiro de 2022 que sequer se aproxime do trágico Janeiro de 2021. Por isso, na semana seguinte à passagem de ano, entre os dias 2 e 9 de Janeiro, teremos uma semana de contenção de contactos”, afirmou.

Será declarada a situação de calamidade a 1 de Dezembro. A partir desse dia, entram em vigor estas medidas:

Máscaras obrigatórias em espaços fechados e todos os recintos sem excepções definidas pela DGS;

em espaços fechados e todos os recintos sem excepções definidas pela DGS; Certificado digital obrigatório no acesso a restaurantes, hotéis e alojamentos locais, eventos com lugares marcados, ginásios;

no acesso a restaurantes, hotéis e alojamentos locais, eventos com lugares marcados, ginásios; Teste negativo obrigatório em visitas a lares, visitas a doentes em estabelecimentos de saúde, grandes eventos sem lugares marcados, recintos improvisados e recintos desportivos, discotecas e bares;

em visitas a lares, visitas a doentes em estabelecimentos de saúde, grandes eventos sem lugares marcados, recintos improvisados e recintos desportivos, discotecas e bares; Fronteiras: teste negativo obrigatório para todos os voos que cheguem a Portugal, com sanções “fortemente agravadas para as companhias de aviação”, passando pela possibilidade de suspensão das licenças de voos. Empresas de segurança privada vão fazer “verificação sistemática, e já não aleatória,” de todas as entradas em Portugal.

Aumentar cultura de autotestes

O Governo diz que é altura de se adoptarem “medidas preventivas que evitem o alastramento da doença”, entre estas a testagem regular e o teletrabalho.

“Sempre que possível devemos fazer autotestes. Por exemplo, antes de nos juntarmos às nossas famílias nas vésperas e dia de Natal, devemos fazer autoteste para assegurar que protegemos aqueles que nos são mais queridos”, disse.

O teletrabalho também é recomendável para “evitar um excesso de contactos que permitam agravar a situação de evolução da pandemia”.

António Costa afirmou que, apesar do sucesso da vacinação, é preciso ter consciência que Portugal está a entrar numa “fase de maior risco”. “Em primeiro lugar porque assistimos a um crescimento muito significativo da pandemia no resto dos países da União Europeia e Portugal não é uma ilha. Segundo, com a aproximação do Inverno, iremos ter tempo mais frio, que sabemos que é propício ao aumento do número de infecções respiratórias e, naturalmente, terá um risco acrescido de contaminação. Finalmente, porque iremos todos celebrar, espero que em segurança, o nosso Natal familiar, e esses momentos de encontro são de carinho, partilha, mas também de risco”, referiu.

Costa explicou que houve um agravamento dos novos casos em Portugal desde o dia 29 de Setembro, quando foram eliminadas algumas restrições que até então vigoravam. “Estamos há três dias acima da linha vermelha de mais de 240 casos por 100 mil habitantes”, disse. Este aumento de casos também já teve impacto nas unidades de cuidados intensivos, nos internamentos em enfermaria e no número de óbitos registados. “Estamos melhor que a generalidade dos países europeus, mas não tão bem como queríamos estar”.