Guardem as promessas e ofereçam-me a realidade

No final da semana passada decorreu no Parlamento uma sessão de interpelação ao governo sobre a área da saúde, e na abertura o deputado social-democrata Ricardo Baptista Leite fez um diagnóstico certíssimo do estado do sector e apresentou a visão alternativa do PSD: “refundar o SNS para o século XXI”. Não falta ambição a tal proposta, mas até aí tudo bem – Deus sabe como o país precisa de ambição e de um SNS refundado. Contudo, na segunda metade do seu discurso, Baptista Leite decidiu saltar das propostas para as promessas. Foram excertos dessas promessas que passaram à noite nos telejornais, para o povo apreciar. Vale a pena elencá-las, pedindo desde já desculpa pela longa citação. Ela é importante para aquilo que quero dizer.