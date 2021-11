Estrelas da música de regresso à passadeira vermelha dos American Music Awards

A passadeira vermelha dos American Music Awards (AMA, na sigla original) costuma ser palco de momentos icónicos. Em 2001, Britney Spears e Justin Timberlake ficaram para a história ao usar coordenados em ganga a combinar ou, em 2019, por exemplo, a cantora Lizzo levou uma minúscula mala Valentino. Este ano, a cerimónia da indústria da música norte-americana regressou no domingo, 21 de Novembro, ao Microsoft Theatre em Los Angeles, na Califórnia. Ainda que tenham estado ausentes muitas caras conhecidas, os convidados não jogaram pelo seguro e apostaram em conjuntos arrojados.

Foi a anfitriã da noite Cardi B a inaugurar a passadeira vermelha dos AMA com um exuberante coordenado assinado pela casa italiana Schiaparelli. O elegante vestido preto foi complementado com uma máscara dourada, combinada com uns vistosos brincos. Destacava-se também um dramático véu preto e as luvas com unhas postiças em dourado. A rapper não só roubou atenções na passadeira vermelha e nas diversas mudanças de coordenado ao longo da cerimónia, como ainda levou para casa o prémio de Canção Favorita de Hip-Hop com Up.

Os grandes vencedores da noite foram os sul-coreanos BTS, que arrecadaram o prémio de Artista do Ano ─ passando a perna à veterana Taylor Swift (que detém o recorde de prémios), a Ariana Grande, ao rapper Drake, ao fenómeno adolescente Olivia Rodrigo e à banda The Weeknd. A banda k-pop também levou para casa o prémio de Melhor Canção Pop com o single Butter. “Estamos verdadeiramente honrados por estar neste palco com artistas tremendos, fantásticos”, salientou Kim Nam-Joon, conhecido por RM, no discurso de aceitação dos prémios.

Da noite de prémios estiveram ausentes vários artistas nomeados, em especial Ariana Grande, Drake, Kanye West e Taylor Swift, que venceu o prémio de Melhor Álbum Pop com Evermore e Artista Favorita de Pop. A artista de 31 anos aproveitou para agradecer aos fãs todo o apoio, num vídeo projectado na cerimónia de prémios: “Sou muito sortuda por estar nas vossas vidas e por vos ter na minha”.

Também Doja Cat e Megan Thee Stallion, que se sagraram vencedoras de três prémios cada uma, estiveram ausentes da cerimónia no Microsoft Theater. Já Jennifer Lopez, que não desfilou na passadeira vermelha, brilhou em palco vestida de noiva para a estreia ao vivo do novo single On my way.

Do desfile de estrelas na passadeira vermelha destacou-se a jovem Olivia Rodrigo, que tem derretido os corações adolescentes de todo o mundo, com os êxitos Drivers license e Good 4 U. A norte-americana de 18 anos usou um cintilante vestido assinado por David Koma, o designer oriundo da Geórgia a viver no Reino Unido, que já vestiu celebridades como Adele, Beyoncé, Ciara, Jenniffer Lopez ou Taylor Swift.

Na fotogaleria acima, espreite o que vestiram as estrelas para a passadeira vermelha dos American Music Awards.