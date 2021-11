Sem conseguirmos contratar médicos e professoras, não há PRR que nos safe

Dos cerca de 120 mil docentes em atividade no ano letivo de 2018/19, 40% vão reformar-se na próxima década. Em face desta enorme diminuição nas pessoas no ativo, vai ser necessário recrutar 34.500 docentes até setembro de 2030.

No dia 14 de setembro de 2021, Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, assinalou a abertura do ano letivo na Escola Secundária do Cerco, no Porto. Afirmou que é um ano “que se segue a muitos constrangimentos” e que “é preciso recuperar muitas das aprendizagens perdidas”. Comprometeu-se ainda a “trabalhar e a dar condições às escolas para elas responderem às necessidades de cada uma das crianças, não deixando ninguém para trás”, descansando-nos: “O Ministério da Educação está sempre muito atento às vicissitudes das escolas”.