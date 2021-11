Esperanza eliminou o vírus do VIH sem tratamento

Artigo publicado esta semana na revista Archives of Internal Medicine apresenta novo caso documentado de uma mulher infectada com VIH que conseguiu que o próprio sistema imunitário eliminasse o vírus.

São considerados uma “controladores de elite”. São casos raros de pessoas que mostram ser capazes de controlar a infecção por VIH sem precisar de qualquer medicação. Uma equipa de cientistas apresenta esta semana os resultados de um estudo publicado na revista Archives of Internal Medicine sobre a “paciente Esperanza”. É o segundo caso documentando de uma pessoa infectada com VIH que provou ter um sistema imunitário capaz de se livrar do vírus. Sabendo mais sobre o modo de acção destes invulgares sistemas imunitários, abre-se a possibilidade de ajudar outros doentes infectados com VIH a alcançar uma possível “cura esterilizante”.