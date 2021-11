Steve Bannon entrega-se desafiante ao FBI

Comissão da Câmara dos Representantes pediu ao Departamento de Justiça que o detivesse por desobediência. Ex-assessor de Trump recusou-se a comparecer na comissão que investiga a invasão do capitólio a 6 de Janeiro.

Steve Bannon, antigo assessor do ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entregou-se esta segunda-feira ao FBI, depois de ser acusado de desobediência por se ter negado a depor perante a comissão da Câmara dos Representantes que investiga a invasão do Capitólio por apoiantes de Trump a 6 de Janeiro.

Bannon chegou desafiante ao edifício do FBI em Washington, garantindo aos jornalistas que “acabará com o regime de Biden”, de acordo com a CNN, e dizendo que o processo contra si “muita parra e pouca uva”.

Estava previsto que fosse apresentado ao juiz ainda esta segunda-feira.

Antes de se entregar às autoridades, Bannon deixou uma mensagem aos seus seguidores no seu podcast War Room: “Não quero que ninguém perca de vista o que estamos a fazer todos os dias, de acordo?”

Bannon, de 67 anos, é acusado também de não apresentar uma série de documentos relacionados com a investigação da comissão.

O secretário de Justiça norte-americano, Merrick Garland, tem sido alvo de pressão política desde que a Câmara de Representantes enviou o pedido ao Departamento de Justiça para que Bannon fosse acusado de desobediência.

“Desde o meu primeiro dia no cargo, prometi aos funcionários do Departamento de Justiça que, juntos, mostraríamos ao povo norte-americano que aderimos ao Estado de direitos e supervisionamos os factos e as leis que visam aplicar a justiça”, disse Garland.

Também o ex-chefe de Gabinete da Casa Branca, Mark Meadow, também é um alvo da comissão, depois de também se ter decidido a não cumprir a ordem do tribunal para dar o seu testemunho sobre o que aconteceu no dia 6 de Janeiro.

Roberto Costello, advogado de Bannon, argumentou que o seu cliente agiu a pedido de Trump, que tem invocado o “privilégio executivo”, que lhe é outorgado por ter sido chefe de Estado, para manter secretos os registos da Casa Branca sobre os acontecimentos daquele dia.

Na quinta-feira, o Tribunal de Recurso do Distrito de Columbia suspendeu a ordem dos tribunais inferiores para a entrega dos documentos – que estava prevista sexta-feira –, e vai ouvir, a 30 de Novembro, os argumentos da defesa do ex-Presidente.

Artífice da campanha de Trump, Bannon trabalhou na Casa Branca, mas foi despedido em 2017, mesmo assim manteve-se como apoiante do ex-Presidente. Na véspera da invasão do Capitólio terá dito no War Room “amanhã é que a casa vem abaixo”.