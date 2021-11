As duas cimeiras encontraram-se à porta da COP26

Enquanto Alok Sharma se preparava dar início ao plenário da tarde, em que ouviria as objecções e soluções propostas pelas partes às mais recentes propostas para os documentos que deverão sair da cimeira do clima, à porta do centro onde decorre a COP26, em Glasgow, juntavam-se algumas centenas de pessoas. Do lado de fora, participantes da Cimeira das Pessoas, que terminou na quinta-feira, do lado de dentro, mas encaminhando-se para o exterior, onde todos se juntaram, os observadores das organizações não-governamentais (ONG) que estão a participar na COP26. Música, cartazes e gritos de protesto animaram o exterior, mas nenhum era ouvido dentro do centro de congressos.