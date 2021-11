Alok Sharma: “O dia chegou. Preciso das vossas soluções pragmáticas para fechar os trabalhos”

Mais de uma hora as depois da hora prevista, o presidente da COP26, Alok Sharma, abriu o plenário desta tarde na cimeira do clima, com o objectivo de ouvir as opiniões das partes sobre soluções para os pontos ainda por resolver nos documentos que deverão constituir as conclusões da cimeira e procurar “orientação” sobre a melhor forma de proceder. “Estamos no início da tarde da sexta-feira, sabem que tem sido a minha intenção fechar a cimeira hoje, de forma suave e ordenada. Bom, o hoje chegou e preciso das vossas soluções pragmáticas e concretizáveis para podermos fechar o trabalho com sucesso”, disse.