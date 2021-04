Sem turistas, Rui e Marília criaram uma rede de NaturHortas

Quando os hóspedes deixaram de chegar devido à pandemia, Rui e Marília Borralho viram-se, de repente, sem rendimentos. Do quintal fizeram uma horta para pôr comida na mesa, depois lembraram-se de criar parcerias com donos de terrenos sem uso para expandir a um negócio de cabazes. Nascia a NaturHortas, agora com vontade de chegar a todo o país. Sem agroquímicos.