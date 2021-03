Medina mete ligação directa da Linha de Cascais ao eixo central de Lisboa no fundo da gaveta

A falta de interesse na ligação da linha de Cascais à linha de Cintura por parte da Câmara de Lisboa é tema de debate deste episódio do Sobre Carris. Ainda é tema o passado de destruição de material circulante em Portugal, uma madrugada difícil no Ramal de Alfarelos e o fracasso do reforço rodoviário da Linha de Sintra.

Subscreva o programa Sobre Carris no Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.