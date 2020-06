Mediadores consideram programas municipais de rendas acessíveis “mais vantajosos”

A Câmara Municipal de Lisboa celebrou um protocolo com a Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) com o objectivo de promover e reforçar o papel dos agentes imobiliários na concretização do programa Renda Segura - que se propõe a arrendar imóveis a proprietários para os recolocar no mercado a preços acessíveis para os jovens e agregados da classe média. O objectivo de Lisboa é colocar cerca de mil fogos neste programa até ao final do ano e, ao PÚBLICO, o presidente da APEMIP disse pretender assegurar uma quota de 80% deste mercado.

