Câmara de Lisboa desiste de exigir bolsa de horas a artistas contemplados com apoio de emergência

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) vai revogar a disposição que exigia uma bolsa de até 30 horas de trabalho aos artistas contemplados com o apoio de emergência – um montante total de 500 mil euros repartido por 232 pessoas singulares e 46 pessoas colectivas. A contrapartida que estava a ser exigida aos beneficiários, levando alguns deles, como o actor e produtor Filipe Crawford, a renunciar ao valor que lhes foi atribuído, vai deixar de ser condição para a concessão do apoio, adiantou ao PÚBLICO a vereadora da Cultura da autarquia, acrescentando que a decisão deverá ser fomalizada na reunião do executivo camarário de sexta-feira.

“Estou perplexo! Não sei se ria ou se chore. Acabo de ser notificado pela Divisão de Acção Cultural da Câmara Municipal de Lisboa, num ofício assinado pela Vereadora da Cultura, a Dra. Catarina Vaz Pinto, de que tinha sido contemplado com um apoio de 154,69 euros, ao abrigo do programa de Apoio Extraordinário à Cultura lançado por este município em finais de Abril. Não quero desprezar o apoio, que seria bem-vindo nesta altura em que há muita gente a passar fome, não só na Cultura, mas também noutras áreas, mas há um problema: é que, para receber esse dinheiro, tenho de me comprometer a dar até 30 horas do meu trabalho à autarquia”, escreveu Filipe Crawford na sua página de Facebook, considerando que o apoio se revelou afinal “uma aquisição de serviços” em que a CML “se propõe adquirir 30 horas de trabalho especializado por, mais ou menos, 5€/hora”.