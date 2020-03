No último ano antes do coronavírus, chegou o primeiro excedente desde 1973

O Estado português registou, durante o ano passado, o primeiro excedente nas suas contas desde 1973. O saldo orçamental registado, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE), foi de 0,2% do PIB, um resultado que supera aquilo que eram as estimativas iniciais do Governo.

Para este ano, o Executivo previu no Orçamento do Estado também um excedente de 0,2%, mas na sequência da crise trazida pelo novo coronavírus já foi assumido, tanto pelo primeiro-ministro como pelo ministro das Finanças, que um saldo positivo não será afinal possível.