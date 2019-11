PS defende aumento de salários mas ignora reptos de Bloco e PCP

Os socialistas querem aumentar os salários, incluindo o salário mínimo nacional, e vão fazê-lo em simultâneo com o aumento do emprego e a melhoria da qualidade do emprego, garantiu esta quarta-feira a deputada Sónia Fertuzinhos. Mas a responsabilidade por esse aumento é da concertação social, vincou, durante uma declaração política no plenário da Assembleia da República - e por isso mesmo passou ao lado dos desafios que lhe lançaram o Bloco e o PCP, que queriam saber se o PS alinhava com as suas propostas para o aumento do ordenado mínimo para, respectivamente, 650 euros já em Janeiro, e para 850 euros a breve prazo.

Sónia Fertuzinhos escolheu a valorização salarial para tema da sua declaração pouco depois de se terem reunido na Concertação Social o Governo, os patrões e os sindicatos. A deputada do PS defendeu que a valorização salarial é uma das chaves para o desenvolvimento económico. E vincou que, além de continuar o percurso de aumento do salário mínimo, os socialistas pretendem um “acordo global sobre a política de salários e rendimentos que defina e garanta a valorização generalizada dos salários, com particular atenção aos salários dos trabalhadores mais qualificados que queremos reter no nosso país”.

Para justificar esta estratégia, a deputada citou os números do INE de criação de postos de trabalho - 380 mil, líquidos, entre 2015 e Setembro deste ano. "Queremos seguir este caminho com todos, procurando consensos e convergências”, garantiu.

O ecologista José Luís Ferreira quis saber se os 750 euros que o PS aponta como meta para o final da legislatura são “um patamar mínimo para se chegar a um valor justo"; o bloquista José Soeiro questionou se é possível aumentar salários sem rever a contratação colectiva ou legislar sobre o outsourcing ou ainda sem limitar a desigualdade salarial dentro das empresas. Mas Sónia Fertuzinhos escudou-se na Concertação Social dizendo que o PS não se vai substituir àquela entidade. “Depois o PS cá estará a defender a valorização salarial”, prometeu.

Sem resposta ficou também a social-democrata Clara Marques Mendes que quis saber como os socialistas tencionam criar as condições para o aumento dos salários. E quando a centrista Cecília Meireles perguntou se não valerá a pena olhar para os exemplos dos países que têm salários mínimos altos e perceber como reflectir no ordenado a competitividade e produtividade, a deputada socialista lembrou que o PS “não se limitou a decretar aumentos”, mas fez acordos na Concertação Social, e afirmou que o programa eleitoral do CDS diz “zero” sobre o salário mínimo.