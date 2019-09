Tunisinos escolhem candidatos sem experiência política na primeira volta das presidenciais, segundo projecções

As projecções à boca das urnas sugerem resultados surpreendentes na primeira volta das eleições presidenciais na Tunísia, que decorreram este domingo. Numas eleições marcadas pela forte abstenção, a escolha dos tunisinos recaiu sobre dois candidatos sem percurso político.

Segundo os resultados, a segunda volta será disputada entre o académico conservador Kaïs Saïed e o magnata do sector dos media Nabil Karoui, actualmente preso acusado por corrupção. Nenhum deles pertence às duas grandes tendências que dominaram a política tunisina nos últimos anos, o que reflecte o descontentamento da população.

Com mais de duas dezenas de candidatos, havia uma forte expectativa de que nenhum conseguisse votos suficientes para ser eleito logo à primeira volta. Saïed alcançou 19,5% dos votos e Karoui 15,5%, ambos seguidos pelo candidato apoiado pelos islamitas do Ennahda, Abdelfattah Mourou, com 11%, segundo as projecções do Sigma Conseil, citadas pelo Guardian.

Os resultados oficiais não devem ser conhecidos antes de terça-feira, mas as campanhas dos dois candidatos mais votados já reclamaram a vitória.

Saïed declarou que os resultados são “um novo passo na história tunisina, como uma nova revolução”. “A minha vitória traz a grande responsabilidade de transformar a frustração em esperança”, afirmou o professor de Direito.

“Hoje, os tunisinos falaram e mostraram querer uma mudança no sistema de poder, temos de respeitar a vontade do povo”, disse o porta-voz da campanha de Karoui, Hatem Mliki.

As presidenciais deste ano – que acontecem na sequência da morte do ex-Presidente Béji Caïd Essebsi, no final de Julho – eram vistas como um teste ao regime democrático. A Tunísia é o único caso bem-sucedido de uma transição democrática durante a onda da Primavera Árabe, em 2011, quando o ditador Zine El Abidine Bem Ali foi deposto.

Uma combinação entre crise económica, ataques terroristas e instabilidade política tem, porém, descredibilizado a classe política. Prova disso foi a elevada abstenção, superior a 65%, segundo a Al-Jazira.

A segunda volta ainda não tem data marcada, mas deverá ser realizada em Novembro.