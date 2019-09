A pizzaria de Jamie Oliver já abriu em Lisboa

Uma semana depois de anunciar-se subitamente na fachada da loja, a Jamie Oliver’s Pizzeria já abriu portas em Lisboa, entre o Chiado e Bairro Alto.

Embora no Reino Unido a empresa do chef britânico tenha entrado em insolvência, a presença internacional mantém-se e, como se vê, no caso português, através de franchisings, até cresce.

A pizzaria, na rua do Loreto (n.º 12), junta-se ao restaurante Jamie’s Italian, localizado no Príncipe Real.

E o que se pode encontrar na nova casa Oliver? “As “pizzas caseiras italianas assumem particular destaque”, explica a empresa. Com uma lotação de 66 pessoas, a casa pretende ter uma “identidade própria e distinta”, com menu inspirado nas “experiências vividas e saboreadas em Itália pelo próprio Jamie”.

Há “pizzas artesanais” (entre 9,25 e 15,75 euros) “estendidas à mão”, com aposta no “tradicional” e nos sabores clássicos. Assim, o menu integra as pizzas Margherita, Pepperoni, Funghi ou Carbonara. Mas também uma mais ardente Chicken alla Diavola (com frango assado, molho de pimenta, jalapeños, parmesão e menta), Meatball (com almôndegas), Seafood (com lulas e mexilhões - “de pesca sustentável") ou, entre outras, a Jamie's Supergreens (com base em brócolos, espinafres e tomate seco).

DR DR Fotogaleria DR

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No menu encontram-se ainda lasanhas, saladas, entradas (de lulas fritas com chili à bruschetta a um truffle mac & cheese - com trufas). Nas sobremesas, há brownies chocolate, gelado e sorvete, tiramisú ou cheesecake de chocolate branco.

Segundo a empresa, todos os ingredientes provêm de “fornecedores italianos e portugueses que partilham e promovem práticas de produção sustentável”, garantindo-se pescado de “pesca sustentável” ou frango criado em campo aberto.