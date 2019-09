Bolsa de Hong Kong oferece 33 mil milhões de euros pela bolsa de Londres

A bolsa de Hong Kong fez uma oferta surpresa à bolsa de Londres: ofereceu 29,6 mil milhões de libras (cerca de 33 mil milhões de euros) pela compra da congénere. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira. No entender da bolsa de Honk Kong, uma fusão entre as duas bolsas seria uma “oportunidade financeira altamente atraente para criar um líder da infra-estrutura de mercado global”.

Se o negócio for avante, a os accionistas da Bolsa de Londres irão receber 2,045 centavos de libra em dinheiro e 2,495 em acções na nova Bolsa de Hong Kong, escreve o Wall Street Journal.

“Aproximar a Bolsa de Hong Kong e a de Londres vai redefinir os mercados de capitais globais nas próximas décadas”, afirmou o CEO da Bolsa de Hong Kong, Charles Li, num comunicado emitido esta quarta-feira e citado pela Bloomberg. “Ambas as empresas têm grandes marcas, solidez financeira e histórico comprovado de crescimento.”

Ambas as bolsas já estiveram envolvidas em negócios de fusão nos últimos anos. A bolsa de Londres tentou fazer negócio com a alemã Deutsche Böerse e a bolsa de Hong Kong comprou a Bolsa de Metais de Londres (um mercado de contratos ligados à área dos metais não ferrosos), em 2012 por 1,4 mil milhões de libras (cerca 1,5 mil milhões de euros)

A secretária de Estado do Comércio, Energia e Estratégia Industrial britânica, Andrea Leadsom, disse, aos microfones da Bloomberg Television, que o Governo britânico iria escrutinar qualquer negócio entre bolsas. As autoridades britânicas irão “olhar de forma cuidadosa para qualquer coisa que tenha implicações de segurança no Reino Unido”, resumiu.

“Estas são duas das maiores bolsas do mundo”, disse Ronald Wan, CEO da Partners Capital Internacional, autoridade supervisora de Hong Kong. “Uma compra de Hong Kong, uma região administrativa especial da China, pode ser encarada como uma investida da China. Não será fácil ultrapassar os entraves regulatórios – este é um negócio que, politicamente, é muito sensível.”