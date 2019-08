Kennedy, O. J. Simpson, e agora Epstein: mais um caso polémico para o “patologista dos famosos”

Passadas poucas horas após a morte de Jeffrey Epstein no sábado, dia 10 de Agosto, a Internet foi inundada com teorias da conspiração. Apesar de as autoridades responsáveis terem declarado que tudo indicava que o empresário e investidor com muitas ligações ao mundo da política se tinha suicidado na prisão enquanto aguardava pelo julgamento relativo a múltiplas acusações de tráfico de mulheres (incluindo menores de idade), os mais cépticos afirmaram imediatamente que ele tinha sido assassinado e discutiram sobre qual dos seus poderosos conhecidos poderia ter ordenado a execução. Outros insistiram, sem qualquer prova, que Epstein, de 66 anos, não tinha realmente morrido, mas sim sido discretamente transferido para um outro qualquer lugar desconhecido.

