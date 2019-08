Motoristas põem fim à greve

Os motoristas de matérias perigosas decidiram este domingo pôr fim à greve iniciada a 12 de Agosto.

A decisão foi tomada em plenário, este domingo à tarde, em Aveiras de Cima, nos arredores de Lisboa, depois de ter falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou cerca de dez horas e que terminou na madrugada de sábado.

Mesmo antes da aprovação do final da greve, foi marcada uma reunião entre o sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a associação patronal, no Ministério das Infra-estruturas e Habitação, na terça-feira, pelas 16h.

Quando partiu para o protesto, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) avançou com duas linhas vermelhas bem vincadas nos piquetes de greve: aumentos salariais mais acelerados do que aqueles previstos no acordo assinado pelos outros sindicatos da Fectrans e um pagamento mais substancial das horas extraordinárias, para travar longos dias de trabalho.

Uma semana depois, com o país a normalizar os abastecimentos de combustível (os stocks estão em níveis como nunca se tinha visto desde o início da greve) e os grevistas assumidamente cansados, uma das linhas vermelhas perdeu força, a dos salários. Mas a outra, a das horas extra, permanece em cima da mesa. Como contrapartida, o sindicato pede que o subsídio de operações (que pode envolver as cargas e descargas) suba face ao acordado previamente com os patrões.

No sábado, a associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) disponibilizou-se para integrar um processo de mediação junto da Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. Uma ideia apoiada pelo SNMMP.

A greve começou na segunda-feira, 12 de Agosto, por tempo indeterminado, para reivindicar junto da Antram o cumprimento do acordo assinado em Maio, que prevê uma progressão salarial.

A paralisação foi inicialmente convocada pelo SNMMP e pelo Sindicato Independente dos Motoristas (SIMM). Este último desconvocou o protesto na quinta-feira à noite, após um encontro com a Antram sob mediação do Governo.

No final do primeiro dia de greve, o Governo decretou uma requisição civil, parcial e gradual, alegando incumprimento dos serviços mínimos que tinha determinado.