Autópsia confirma que Jeffrey Epstein pôs termo à própria vida

O relatório oficial da autópsia ao corpo de Jeffrey Epstein confirmou que o milionário norte-americano acusado de abuso sexual e tráfico de menores se suicidou por enforcamento.

No sábado passado, às 7h30 da manhã (hora local), Epstein, de 66 anos, foi encontrado morto na sua cela numa prisão de segurança máxima em Nova Iorque, na qual aguardava julgamento. O corpo foi depois transportado para um hospital em Manhattan, onde foi declarado o óbito.

Dias depois, fontes conhecedoras dos resultados da autópsia avançaram ao The Washington Post que o pescoço de Epstein se apresentava fracturado em vários locais. Entre os ossos fracturados estava o osso hióide, que se encontra perto da maçã-de-adão. O facto de tais fracturas serem mais comuns em casos de estrangulamento, o que adensou dúvidas (e teorias conspirativas nas redes sociais) àcerca da causa da morte do milionário.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta sexta-feira, fonte do instituto de medicina legal de Nova Iorque confirmou finalmente que Epstein se suicidou por enforcamento, avança o diário The New York Times. Ao que tudo indica, o milionário norte-americano usou um lençol amarrado ao topo de um beliche para se suicidar, ajoelhando-se no chão e forçando a cabeça para baixo com força suficiente para fracturar vários ossos do pescoço.

Duas semanas antes da morte, Epstein já tinha sido encontrado inconsciente na sua cela, com várias lesões no pescoço. Chegou a ser colocado sob vigilância reforçada por risco de suicídio, mas a medida foi posteriormente abandonada. Corre entretanto uma investigação interna no estabelecimento penitenciário, tendo sido noticiado que os guardas encarregues de vigiar o recluso terão adormecido na altura em que o milionário terá posto termo à vida.