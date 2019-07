Centeno no FMI “é bastante provável” e Costa já tem plano B para Ministério das Finanças

A ida de Mário Centeno para director-geral do FMI “é bastante provável” e António Costa já tem um plano B para Ministério das Finanças, defendeu este domingo o comentador político Luís Marques Mendes, na SIC, considerando que essa promoção seria “uma vitória pessoal” para Centeno mas “uma dor de cabeça” para o primeiro-ministro.

Segundo Marques Mendes, houve “grandes desenvolvimentos” nos últimos dias e esse cenário tornou-se mais provável. “Pelo que apurei, é bastante provável mas ainda não é certo ainda”, disse, revelando que, em qualquer circunstância, Centeno integrará as listas de deputados do PS às eleições legislativas (o PÚBLICO já noticiou que será candidato por Lisboa). As eleições serão a 6 de Outubro e as listas terão que ser entregues em Agosto, portanto, antes de haver decisão sobre o sucessor de Mario Dragui, que será em Setembro.

O comentador político garante que Costa já tem, neste momento, “um plano B na cabeça” para substituir Centeno no Governo se for necessário. Mendes não sabe que nomes Costa tem na shortlist mas arrisca três: Elisa Ferreira ou Félix Mourinho, já que Vieira da Silva disse esta semana ao Expresso que se iria retirar da vida política.