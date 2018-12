As imagens do turismo em Portugal

É uma viagem de Norte a Sul, com escala nas ilhas, que mostra por que é Portugal está no top das preferências dos turistas. São as praias do Algarve e os miradouros de Lisboa, as ruelas estreitas do Porto e o Douro dos socalcos, a placidez do Minho e o mar picado do Oeste, a beleza pura dos Açores e as cores festivas da Madeira. É isso: Portugal é uma festa, como mostra esta selecção de imagens dos fotojornalistas do PÚBLICO. E isso ajuda a explicar a razão pela qual cada vez mais turistas nos visitam.