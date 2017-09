Paulo Ribeiro (de novo) em Viseu, festival de one-man bands na Guarda

Quatro estreias, duas no teatro e outras tantas na dança, uma da quais assinada por Paulo Ribeiro, além de um espectáculo de ópera, fazem os destaques da agenda do Teatro Viriato, em Viseu, para a nova temporada.

PUB

“A programação para o último quadrimestre do ano segue a linha do que tem sido uma preocupação desta casa ao longo destes 18 anos de actividade, que é sobretudo questionar e desenvolver o nosso olhar pela actualidade”, disse esta segunda-feira a directora do Viriato, Paula Garcia, na apresentação do calendário do teatro viseense até ao final do ano.

A primeira das quatro estreias acontece nos dias 14 e 15 de Setembro, com a produção teatral As Árvores (dos Desgostos), terceira etapa do novo projecto do encenador Luis Miguel Cintra, Um D. João Português, que teve os dois primeiros momentos, Na Estrada da Vida e O Mar (e de Rosas), respectivamente apresentados no Montijo, em Abril, e em Setúbal, em Junho.

PUB

“Luis Miguel Cintra é um nome muito forte do teatro português. Ele a sua equipa trazem-nos uma peça que nos alerta e faz pensar sobre comportamentos éticos, sociais e morais”, sublinhou Paula Garcia.

A outra estreia na área do teatro será Por! (20 e 21 de Outubro), uma performance radiofónica por Patrícia Portela e Cláudia Jardim, com interpretações de Sónia Baptista e Leonor Barata. As autoras “partem de vários géneros literários para reflectir sobre o amor na sociedade actual”, disse a directora do Viriato.

Na área da dança, serão estreadas as coreografias Unbounded (27 e 28 de Setembro) e Walking with Kylían. Never Stop Searching (17 e 18 de Novembro). A primeira, ainda com um título provisório, é uma coreografia do coreógrafo e bailarino romeno Romulus Neagu, um solo íntimo centrado na questão da identidade. Já Walking with Kylían. Never Stop Searching marca o regresso da Companhia Paulo Ribeiro a Viseu, palco onde desenvolveu grande parte da sua actividade, na cidade onde continua sediada.

Esta estreia acontece no âmbito da mostra de dança New Age New Time, que decorre de 17 a 26 de Novembro, e que apresenta ainda criações de Rui Horta, Teresa Silva, Filipe Pereira, Cláudia Dias, Ricardo Machado, Marta Cerqueira, António Cabrita e São Castro.

Em sexta edição, o programa de New Age New Time contará também com dois workshops associados e uma formação para profissionais de dança contemporânea pela mão de Phil Hulford, assistente do coreógrafo israelita Hofesh Shechter.

O Viriato propõe também o lançamento de uma iniciativa de longo curso intitulada Pedra – Projecto educativo em dança de reportório para adolescentes, co-produzido com a Culturgest e o Teatro Municipal do Porto. A coreógrafa convidada para esta primeira edição é Clara Andermatt.

De regresso à área do teatro, destacam-se na programação do teatro viseense as produções O Pato Selvagem (7 de Outubro), encenação de Tiago Guedes no seu regresso a um dos maiores dramaturgos do século XIX, Henrik Ibsen; Teatro das Compras, de Giacomo Scalisi (12 a 14 de Outubro); Olhar de Milhões, de Raquel Castro (28 de Outubro); e Romeu e Julieta, do Teatro Praga (7 a 11 de Novembro).

O Viriato vai acolher também mais uma edição do K Cena – Projecto Lusófono de Teatro Jovem, numa parceria com o Teatro Nacional São João e o Teatro Nacional Dona Maria II. O projecto, orientado pelo encenador Graeme Pulleyn, começa em Novembro e prolonga-se até Abril de 2018.

No domínio da música, sobe ao palco o projecto 4 Mãos, do pianista Filipe Raposo e do artista plástico António Jorge Gonçalves (30 de Setembro). E uma das novidades da nova temporada será a apresentação da ópera A Voz Humana, de Francis Poulenc e Jean Cocteau (4 de Novembro).

Pequenos Piratas (12 a 14 de Outubro), o projecto Galo Cant'Às Duas (30 de Outubro) e um concerto de Cristina Branco (16 de Novembro) são outras propostas musicais do teatro, que, em Dezembro (dias 4 a 9), destina a crianças até aos 36 meses a performance ZYG, convidando à descoberta dos sentidos.

Pedro Abrunhosa e Teresa Salgueiro na Guarda

Também o Teatro Municipal da Guarda (TMG) apresentou esta segunda-feira o calendário de actividades para os próximos quatro meses, do qual se destacam concertos dos portugueses Teresa Salgueiro (28 de Outubro) e Pedro Abrunhosa & Comité Caviar (27 de Novembro), além do sueco Jay-Jay Johanson, cuja minidigressão portuguesa no mês de Outubro passará por aquela cidade no dia 13.

Antes destes concertos, o café-concerto do TMG acolhe, já no corrente mês de Setembro (dias 22 e 23), o Festival Internacional One Man Band, com músicos que tocam vários instrumentos: Thee Rag N Bone (Escócia), Casuar (Portugal), Edith Crash (França/EUA), Belly Hole Freak (Itália), O Gajo (Portugal) e Dollar Bill (Inglaterra).

Ainda na música, o público da cidade terá oportunidade de assistir a concertos de Talabarte (14 de Setembro), 10000 Russos (dia 15), Louisa Lyne & Yiddishe Kapelye (7 de Outubro), Trouble Trash (dia 20), Cabeça de Peixe (dia 26), Click (dia 27), Norton (3 de Novembro), Odaiko & Vanesa Muela (dia 17) e Sean Riley & The Slowriders (2 de Dezembro), entre outros.

O TMG receberá também o espectáculo de contos e música Contos e Trovões, Rezas e Galináceos, produção da Calafrio – Associação Cultural (9 de Setembro).

Na área do teatro, realce para as peças Rua da Alegria, pelo Teatro das Beiras (21 de Outubro), Jardim Zoológico de Vidro, pelos Artistas Unidos (4 de Novembro), Poetas & Etcetera, pelo Aquilo Teatro (9 e 10 de Novembro), e O homem que não tinha inimigos e outras fábulas fantásticas, pelo Teatro do Calafrio (13 a 16 de Dezembro).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A galeria de arte do TMG recebe as exposições Escura, de Adriana Molder (7 de Outubro a 26 de Novembro), e Transversalidades, colectiva de fotografia organizada pelo Centro de Estudos Ibéricos (2 de Dezembro a 28 de Janeiro).

Na apresentação da programação, o responsável pelo TMG, Victor Afonso, disse que o calendário para os últimos quatro meses do ano inclui 62 sessões, com artistas de oito nacionalidades. O programador anunciou também que o equipamento vai ter em breve uma nova página na Internet e uma nova bilheteira online.

Victor Afonso disse ainda, citado pela Lusa, que nos últimos quatro anos (entre 2013 e Julho de 2017) a programação do TMG incluiu 794 actividades e contou um total de 102.574 espectadores. “Parece-me um balanço positivo”, assumiu.

PUB

PUB