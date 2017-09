Ainda com as ruas alagadas, Trump abraça crianças na visita às vítimas do Harvey

O Presidente norte-americano Donald Trump voou neste sábado para Houston, a quarta maior cidade dos EUA e um dos principais focos de destruição da tempestade tropical Harvey, para se encontrar com as vítimas da catástrofe e analisar os estragos. Num dos centros de acolhimento visitados por Trump e pela sua mulher Melania, o Presidente brincou com algumas crianças e ajudou a servir comida. Esta é a principal catástrofe natural que Donald Trump enfrenta enquanto Presidente.

O casal distribuiu beijos e abraços no centro de acolhimento NRG, em Houston – um dos maiores da cidade, com cerca de 65 mil metros quadrados – onde se encontram alojadas algumas das pessoas afectadas pela tempestade tropical, a pior a atingir o estado do Texas em 50 anos. As cheias alagaram a cidade de Houston e zonas circundantes, causando estragos em mais de 600km da zona costeira.

Trump descreveu o seu encontro com as crianças como “magnífico”, enquanto ajudava a servir comida a quem procurou abrigo no centro de acolhimento. Alguns dos presentes no centro de acolhimento também aproveitaram a ocasião para tirar fotografias com o casal presidencial.

Depois de ter ouvido algumas críticas por ter estado longe da tempestade na altura de maior impacto, o Presidente deslocou-se novamente ao Texas, e tem demonstrado uma atitude mais próxima das vítimas da catástrofe. Esta é a segunda visita do Presidente ao estado do Texas nesta semana — a primeira foi na terça-feira.

O governador do Texas, Greg Abbott, que acompanhou o Presidente dos EUA na sua visita, acredita que o prejuízo pode estar na casa dos 125 mil milhões de dólares (105 mil milhões de euros), o que ultrapassa os 110 mil milhões (92 mil milhõs de euros) de danos do furacão Katrina, em 2005, que vitimou 1800 pessoas.

Numa altura em que Washington faz negociações no orçamento nacional, Trump pediu ao Congresso norte-americano a aprovação de um pacote inicial de ajuda financeira de cerca de 7,85 mil milhões de dólares (o equivalente a cerca de 6,6 mil milhões de euros) para apoiar as vítimas do Harvey. “Estamos a assinar muitos documentos para arranjar dinheiro” disse Donald Trump aos jornalistas que se encontravam no centro de acolhimento.

Neste sábado foi ainda anunciado que o Presidente autorizou um aumento dos fundos federais para ajudar na remoção dos destroços e para criar medidas de prevenção: o nível de financiamento passa, assim, de 75% para 90%, segundo anunciou a Casa Branca em comunicado. A Casa Branca fez também saber que Donald Trump irá doar um milhão de euros da sua fortuna pessoal para ajudar as vítimas da tempestade tropical.

A lenta progressão da tempestade fez com que ficasse estacionária sobre o estado do Texas, o que resultou num nível de precipitação intenso e em cheias por todo o estado. O Harvey provocou a morte a, pelo menos, 40 pessoas (o número exacto ainda não é conhecido) e fez com que mais de um milhão de pessoas ficassem desalojadas como consequência das cheias “sem precedentes”, como descreviam as autoridades.

