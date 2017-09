Melania Trump fê-lo outra vez: vai ao Texas de salto alto

Criticada por ter entrado no avião que a levou ao Texas para ver os estragos provocados pela tempestade Harvey com um salto alto agulha vertiginoso, Melania Trump insistiu este sábado, na segunda viagem: ao lado do seu marido, o Presidente Donald Trump, voltou a usar sapatos de altíssimo salto agulha.

PUB

Desta vez, o casal presidencial norte-americano vai mesmo a Houston, a cidade alagada pelas chuvas torrenciais, para se encontrar com vítimas das cheias, e há alguns movimentos de protesto preparados para o receber, quando visitar um centro de acolhimento de refugiados, diz o jornal Houston Chronicle.

Quando aterrou no Texas, na primeira viagem, na terça-feira, Melania Trump já levava uma roupa mais apropriada ao ambiente em que ela e o Presidente se iam mover: calças de ganga escuras, uma camisa e ténis brancos. E um boné a dizer FLOTUS (First Lady Of The United States). Mas a sua escolha de indumentária fez correr rios de tinta.

PUB

Os críticos dizem que foi uma prova da incapacidade em perceber a vida das pessoas comuns, ou que Melania Trump mais uma vez deu provas de ser apenas uma "mulher-troféu", decorativa, para ser vista e não ouvida – uma Barbie em missão de salvamento.

"Os saltos da sra. Trump – que parecem ser Manolo Blahniks clássicos – cheiram a uma certa feminilidade clichê: decorativa, pouco prática, cara, elitista (tudo adjectivos que costumam ser associados com a marca Trump)", escreveu Vanessa Friedmann, crítica de moda do New York Times.

A roupa pode ser usada (e é usada) pelos políticos para transmitir uma mensagem. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, tornou-se um fervoroso adepto de usar a indumentária como arma política, através das meias coloridas que começou a usar, e não só. Veja-se a forma como escolheu vestir-se para a marcha gay de Ottawa, a capital canadiana, a 27 de Agosto; não só levou meias arco-íris, como desfilou com uma camisa cor-de-rosa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto Justin Trudeau na marcha gay de Ottawa Chris Wattie/REUTERS

A imagem e aquilo que vestem as mulheres da família Trump não é nunca descurado – Melania e Ivanka, a filha mais velha do Presidente, têm linhas próprias de joalharia e moda.

Se a primeira-dama norte-americana escolhe pela segunda vez uns sapatos de salto agulha – que são quase sempre aquilo que calça nas suas aparições públicas – para se deslocar ao local onde houve um desastre natural de enormes proporções, mesmo que os descalce quando aterrar é um gesto propositado. Se isso é uma forma de transmitir esperança, ou criar empatia com as vítimas do Harvey, como se esperava que o Presidente e a primeira-dama criassem, talvez a resposta seja mais duvidosa.

PUB

PUB