EUA com solução militar "pronta e carregada" contra a Coreia do Norte

Ao início da manhã em Washington, o Presidente norte-americano, Donald Trump, reforçou o alerta enviado à Coreia do Norte. Numa mensagem via Twitter, Donald Trump escreveu que "as soluções militares estão posicionadas, prontas e carregadas", caso a Coreia do Norte ataque, aconselhando por isso o regime de Pyongyang a agir com precaução.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2017

A tensão entre os dois países agravou-se na última semana, com os dois líderes políticos a trocarem ameaças de uma intervenção militar nuclear.

Em resposta à Coreia do Norte, Trump disse estar preparado para reagir com “fogo e fúria como o mundo nunca viu”. A Coreia do Norte reagiu dizendo que estava a “a examinar cuidadosamente” planos para um ataque com mísseis a Guam, um território do Pacífico sob jurisdição dos Estados Unidos.

Em Guam está uma base militar norte-americana, uma esquadra de submarinos e uma base aérea. Além disso, está situada entre os EUA e a Coreia do Norte e o mar do Sul da China. Especialistas de defesa estimam que os mísseis de médio e longo alcance Hwasong-12, lançados pela Coreia do Norte, possam atingir Guam “em 14 ou 15 minutos”.

O clima de medo e de tensão está de tal forma acentuado que esta manhã de sexta-feira, a Defesa civil de Guam publicou um conjunto de recomendações em caso de ataque com mísseis.

