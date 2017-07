Detido ex-presidente da Petrobras e Banco do Brasil

O ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil Aldemir Bendine, gestor público fundamental durante as presidências de Lula da Silva e Dilma Rousseff, foi detido esta quinta-feira no âmbito da operação Lava-Jato.

Com base nos depoimentos feitos por Marcelo Odebrecht, ex-presidente da grande empresa de construção e que está no centro do escândalo de corrupção que envolve políticos e pagamento de subornos para ganhar concursos públicos - nomeadamente da petrolífera estatal -, Bendine teria pedido (e recebido) um suborno de três milhões de reais (815 mil euros) à Odebrecht para facilitar negócios com a construtora.

Estes pagamentos terão sido interrompidos com a prisão de Marcelo Odebrecht, diz um comunicado da Polícia Federal.

Em 2015, Bendine, que dirigia o Banco do Brasil desde 2009, por indicação do Presidente Lula da Silva, foi escolhido pela Presidente Dilma Rousseff para substituir Graça Foster na presidência da Petrobras. Foster renunciou ao cargo, face ao início das investigações da Lava-Jato e a sua incapacidade em justificar os prejuízos da empresa com fraudes em contratos de obras durante vários anos.

Bendine deixou o banco com a missão de acabar com a corrupção na petrolífera, alvo da Lava Jato. Mas, segundo os delatores, já pedia subornos no Banco do Brasil, e continuou a cobrar na pesidência da Petrobras, diz a Globo.

O Ministério Público Federal terá provas de que em 2014, ainda no Banco do Brasil, Bendine terá pedido 17 milhões de reais para viabilizar o pagamento de uma parcela de dívida de Odebrecht AgroIndustrial. Mas segundo a denúncia de Marcelo Odebrecht, a construtora terá negado esta solicitação, porque considerou que Bendine não teria capacidade de influenciar o contrato de financiamento.

