PS acusa direita de fazer aproveitamento político-partidário da tragédia de Pedrógão

Demorou menos de meia hora a resposta do PS à exigência do PSD para que o Governo peça o levantamento do segredo de justiça sobre a lista nominativa das vítimas mortais de Pedrógão Grande: a vice-secretária-geral acusou a direita de fazer um “inaceitável aproveitamento” da tragédia para “querelas político-partidárias”.

Na sede dos socialistas, Ana Catarina Mendes criticou a “ausência do sentido de Estado” do PSD e CDS por quererem que o Governo peça o levantamento do segredo de justiça em que se encontra a lista dos nomes das vítimas mortais.

“O surrealismo do PSD chegou mesmo ao ponto de fazer um ultimato ao Governo para que violasse o segredo de justiça. É inaceitável e verdadeiramente lamentável a insinuação por detrás desta tentativa de barragem mediática do PSD e CDS de que o Governo está a esconder o verdadeiro número de vítimas”, apontou a dirigente do PS, que desafiou os dois partidos a, “se têm alguma prova, apresentem-na pública e rapidamente. Caso contrário, não é aceitável que estejam a dar azo à especulação e à insegurança”.

Ana Catarina Mendes insistiu que “não vale tudo nem pode valer tudo em política” e considerou que esta atitude é a prova de que os dois partidos “estão sem rumo e tomados pelo mais absoluto populismo. Na sua desesperada tentativa de ganhar votos não hesitam em semear a desconfiança dos cidadãos no Estado democrático levando tudo à frente”, desde as forças de segurança e a protecção civil às Forças Armadas, passando pela Justiça.

A dirigente e deputada socialista defendeu ser tempo de “deixar trabalhar e confiar nas instituições” lembrando que foi criada por unanimidade uma comissão técnica no Parlamento para apurar tudo o que se passou em Pedrógão Grande e que “a Justiça está a fazer o seu trabalho”.

Ana Catarina Mendes desvalorizou a ameaça da moção de censura do CDS – “é um direito que assiste a todos os partidos” – e refutou qualquer tentativa de demissão de responsabilidades do Governo, como acusa o PSD. “O PS não aceita o aproveitamento político que a direita está a fazer das vítimas. (…) Para o PS toda a vida humana é um valor absoluto”, vincou a deputada criticando ainda a direita por assentar na “indignidade de se achar que a tragédia humana vivida pelas famílias atingidas seria maior ou menor se houvesse mais ou menos mortos”.

